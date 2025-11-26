EEUU.-AMP4.- Disparan contra dos agentes de la Guardia Nacional de EEUU en un tiroteo cerca de la Casa Blanca

November 17, 2025, Washington, District of Columbia, United States: National Guard soldiers on patrol near the White House on November 17, 2025 in Washington, D.C. A federal judge ruled on November 20, 2025 that President Trumpâ€s deployment of National - Europa Press/Contacto/Andrew Leyden

Desde Florida, Trump dice que el tirador "pagará un precio muy alto"

El Pentágono anuncia el envío de 500 militares adicionales a Washington DC

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos agentes de la Guardia Nacional han resultado heridos de gravedad en un tiroteo que ha tenido lugar este miércoles en la capital de Estados Unidos, Washington DC, cerca del edificio de la Casa Blanca, residencia oficial del presidente estadounidense, Donald Trump.

El director del FBI, Kash Patel, ha confirmado en una rueda de prensa que los militares se encuentran en estado "crítico" tras haber sido "descaradamente atacados en un horrible acto de violencia" que ha tenido lugar sobre las 14.15 horas (hora local), si bien por el momento desconocen la razón del mismo.

"Dado que se trata de una agresión contra agentes de las fuerzas de seguridad federales, se tratará a nivel federal como tal. El FBI liderará esta misión con nuestros socios interinstitucionales", ha explicado, tras subrayar que las autoridades llevarán al atacante ante la justicia.

El subdirector ejecutivo del Departamento de la Policía, Jeffery Carroll, ha relatado que la Guardia Nacional realizaba una patrulla de "alta visibilidad" cuando un sospechoso apareció por la esquina, levantó el brazo con un arma de fuego y disparó contra los miembros de la Guardia Nacional".

Carroll ha aclarado que "en este momento no hay indicios de que hubiera otro sospechoso" y que el único involucrado en este incidente ha recibido un disparo y ha sido trasladado al hospital para recibir tratamiento.

TRUMP: PAGARÁ UN PRECIO MUY ALTO

Minutos antes, Trump, que actualmente se encuentra en Florida para celebrar el Día de Acción de Gracias en su mansión de Mar-a-Lago, ha declarado que "el animal que ha disparado a los dos guardias nacionales, ambos gravemente heridos y ahora ingresados en dos hospitales diferentes, también está gravemente herido".

Asimismo, ha expresado a través de Truth Social que, "independientemente de ello, pagará un precio muy alto". "Dios bendiga a nuestra Gran Guardia Nacional y a todos nuestros militares y fuerzas del orden", ha dicho.

La alcaldesa de Washington DC, la demócrata Muriel Bowser, ha descrito lo ocurrido como ataque "horrible e inadmisible": "Podemos confirmar que hay un sospechoso bajo custodia por este tiroteo selectivo y será procesado con todo el peso de la ley. Nuestras oraciones están con las víctimas y sus seres queridos", ha dicho.

El gobernador de Virginia Occidental, Patrick Morrisey, había dicho en un primer momento a través de su perfil en la red social X que dos de sus militares desplegados en Washington DC habían sucumbido a las heridas pero minutos después se ha retractado, subrayando que está "recibiendo informes contradictorios" sobre su estado.

"Proporcionaremos actualizaciones adicionales una vez recibamos información más completa", ha añadido. Cabe mencionar que la publicación en la que el republicano informaba de su fallecimiento ha sido compartida por la Casa Blanca.

Las tropas de la Guardia Nacional de varios estados han estado en Washington durante meses como parte de la ofensiva anticrimen de la Administración Trump en la capital, y que ha expandido a otras ciudades de todo el país.

De hecho, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha comunicado durante una visita a República Dominicana que Estados Unidos desplegará 500 militares adicionales tras el ataque contra dos miembros de la Guardia Nacional.

"Trump me ha pedido que agregue 500 soldados adicionales, miembros de la Guardia Nacional, a Washington DC. Esto solo reforzará nuestra determinación de garantizar que sea un lugar seguro y hermoso", ha dicho en declaraciones a la prensa.

Con todo, ha aseverado que "la disminución de la delincuencia" en esta ciudad "ha sido histórica" pero ha añadido que "si los criminales quieren cometer actos violentos" el presidente estadounidense "no cederá nunca".