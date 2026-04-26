Trump es evacuado de la Cena de Corresponsales tras un intento de ataque con armas de fuego

April 23, 2026, Washington, District Of Columbia, USA: United States President Donald Trump speaks to the media in the Oval Office of the White House in Washington, DC, USA, 23 April 2026. President Trump met with Lebanese and Israeli envoys at the White - Europa Press/Contacto/Will Oliver - Pool via CNP

El incidente termina con un agente herido y la detención del sospechoso, un profesor californiano de 31 años MADRID 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a la primera dama, Melania Trump, y su Gabinete han sido evacuados este sábado de una cena organizada por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca a raíz de un intento fallido de asalto con armas de fuego neutralizado por el Servicio Secreto estadounidense, que se ha saldado con un agente herido, aunque su vida de momento no corre peligro.

Las autoridades han detenido al sospechoso, un californiano de 31 años, al que el líder republicano ha tachado de "lobo solitario" y "persona con graves problemas" en una rueda de prensa posterior Fuentes de la Fiscalía de Estados Unidos, en comentarios a Fox News, han precisado que se trata de Cole Allen, profesor, con domicilio en la ciudad de Torrance y al que se le imputan dos cargos: uso de un arma de fuego en un crimen violento y asalto a un agente federal con arma de fuego.

Allen, según las primeras investigaciones, apareció armado en uno de los controles de seguridad del hotel Washington Hilton, donde se celebraba el evento, e intentó atravesar corriendo el vestíbulo mientras disparaba con un arma todavía no identificada antes de acabar reducido por los agentes del Servicio Secreto. Horas más tarde, el propio Trump ha compartido imágenes a través de sus redes sociales donde se pueden apreciar al sospechoso bajo custodia poco después de ser neutralizado.

Los disparos se escucharon en la sala de eventos del Hilton, lo que provocó reacción inmediata por parte de la organización del evento y del personal de seguridad del presidente, la primera dama y el resto de miembros del gabinete presentes en el acto. Acto seguido, se ha solicitado a los asistentes que abandonaran el lugar, en medio de aplausos que acompañaron la salida.

Algunos de los allí presentes, como la corresponsal de CNN Kaitlan Collins, han revelado que se han visto obligados a permanecer durante varios minutos escondidos bajo sus mesas como medida de precaución.

TRUMP PIDE QUE SEA APROBADO SU SALÓN DE BAILE ACORAZADO

A pesar del incidente, Trump ha querido comparecer después ante los medios para comentar lo ocurrido y trasladar su agradecimiento al "fantástico trabajo" del Servicio Secreto de su Administración durante todo el suceso.

Los periodistas congregados en la sala de prensa de la Casa Blanca han preguntado al presidente sobre el "motivo" que ha llevado al agresor a entrar armado, a lo que Trump ha respondido que "tiene un trabajo peligroso" y estas cosas le suceden a "las personas de gran impacto". Finalmente, ha asegurado que "se sabrá más en los próximos días, incluso en las próximas horas".

El presidente ha agradecido al Servicio Secret su trabajo, que ha calificado de "muy rápido" y "muy eficaz". "La actuación del Servicio Secreto y de toda la Policía me pareció muy buena. Fue todo muy rápido, no hubo mucho tiempo para pensar, porque pasaron solo segundos antes de que saliéramos por la puerta hacia una zona segura", ha expresado Trump.

De la misma manera, el mandatario estadounidense ha querido quitar hierro al asunto y espera poder celebrar de nuevo la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca "en los próximos 30 días". El inquilino de la Casa Blanca ha asegurado que "tomarán una decisión en breve" y ha matizado que, "independientemente de la decisión, la noche será muy diferente a lo planeado". "Sencillamente, tendremos que repetirla", ha concluido.

Trump ha aprovechado para instar a la aprobación, de su ambiciosa renovación del ala este de la Casa Blanca, un gran salón de baile, ahora mismo suspendido por orden de un tribunal tras dictaminar que no se siguieron los procedimientos adecuados antes de que comenzara el proyecto.

"Tengo que decir que examinamos las condiciones de este lugar", ha explicado en referencia al hotel, "y no parecía un edificio muy seguro, y no quería decir esto, pero por cosas como ésta tenemos que contar con los atributos (del salón de baile), porque tiene cristal a prueba de balas y es a prueba de drones, y el Ejército lo recomienda, y el Servicio Secreto también".

"El caso es que, hoy en día, nos hacen falta medidas de seguridad como nunca antes se han visto", ha concluido.

Por su parte, el servicio de protección presidencial ha subrayado la "valentía" de sus integrantes, especialmente la de un oficial disparado por el atacante que se encuentra por el momento fuera de peligro al haber portado un chaleco antibalas.

"No es fácil, y puedo decirles que han actuado de forma admirable. Hemos podido ver lo que hacen. Y esa persona, cuando se abalanzó contra un puesto de control, fue detenida. Esto demuestra que nuestro sistema de protección en múltiples niveles funciona. Y estoy agradecido a nuestros socios que nos ayudan a construir y proteger estas instalaciones", ha enfatizado un comunicado publicado en redes por el Servicio Secreto.

"Hoy se ha visto lo peor y lo mejor de este país", ha asegurado el fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, al comenzar la rueda de prensa aclaratoria.

AMIGOS INTERNACIONALES, SOCIOS Y CRÍTICOS DE TRUMP CONDENAN EL INCIDENTE

En el capítulo de reacciones internacionales, estrechos aliados de Trump como el presidente de Argentina, Javier Milei, o el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, han celebrado que el presidente haya resultado ileso.

"Nos alivia saber que el Presidente y la Primera Dama se encuentran bien y a salvo", ha manifestado Netanyahu en su nombre y en el de su mujer, Sara. "Enviamos nuestros mejores deseos de una pronta y completa recuperación al agente de policía herido y felicitamos al Servicio Secreto de los Estados Unidos por su rápida y decisiva actuación", ha añadido.

Rivales políticos como el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, también han trasladado mensajes de ánimo a Trump. "La prensa libre es fundamental en este país y la violencia nucna es aceptable", ha indicado el gobernador.

La jefa diplomática de la Unión Europea, Kaja Kallas, también ha reiterado por su parte que "la violencia política no tiene cabida en una democracia" y que un evento "destinado a honrar la libertad de prensa jamás debería convertirse en un escenario de miedo".