EEUU.- AMP6.- Trump es evacuado de la Cena de Corresponsales tras un intento de ataque con armas de fuego

April 23, 2026, Washington, District Of Columbia, USA: United States President Donald Trump speaks to the media in the Oval Office of the White House in Washington, DC, USA, 23 April 2026. President Trump met with Lebanese and Israeli envoys at the White - Europa Press/Contacto/Will Oliver - Pool via CNP

MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a la primera dama, Melania Trump, y su Gabinete han sido evacuados este sábado de una cena organizada por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca a raíz de un intento fallido de asalto con armas de fuego neutralizado por el Servicio Secreto estadounidense, que se ha saldado con el sospechoso detenido y con un agente herido, aunque su vida de momento no corre peligro.

Las autoridades han detenido al sospechoso, un californiano de 31 años, al que el líder republicano ha tachado de "lobo solitario" y "persona con graves problemas" en una rueda de prensa posterior Fuentes de la Fiscalía de Estados Unidos, en comentarios a Fox News, han precisado que se trata de Cole Allen, profesor, con domicilio en la ciudad de Torrance y al que se le imputan dos cargos: uso de un arma de fuego en un crimen violento y asalto a un agente federal con arma de fuego.

El incidente comenzó poco después del comienzo del evento, a las 20.00 de la noche, hora local (sobre las 02.00 de la madrugada en la España peninsular y Baleares), cuando Allen se presentó en uno de los últimos controles de seguridad que daban paso al salón de actos del hotel; el mismo donde el entonces presidente Ronald Reagan salvó la vida de milagro en 1981 tras recibir varios disparos de John Hinckley Jr.

En el momento en que se le aproximaron los agentes, Allen abrió fuego y arrancó a correr para atravesar el perímetro de seguridad. Solo pudo avanzar unos metros antes de acabar placado por el Servicio Secreto. El disparo que efectuó fue el que hirió al agente hospitalizado. En redes sociales, la Policía de Washington D.C. confirmó que se habían encontrado dos armas de fuego y "múltiples cuchillos".

Poco después, el fiscal general en funciones de EEUU, Todd Blanche, ha explicado en entrevista a la cadena NBC lo que fuentes de la investigación avanzaban a Fox News: el sospechoso ha confesado que su intención era matar a cualquier miembro de la Administración que estaba atendiendo al evento.

"Creemos que sus objetivos eran responsables de la Administración", ha indicado Blanche al programa Meet the Press, en el que declinó confirmar si Trump era un objetivo principal y específico del sospechoso.

PÁNICO DURANTE LA CENA

A los pocos segundos de que los disparos se escucharan en la sala de eventos del Hilton, el despliegue del Servicio Secreto comenzó a evacuar a Trump y a todos los miembros de su Gabinete presentes en el lugar, entre ellos al vicepresidente JD Vance, al secretario de Defensa, Pete Hegseth o a destacados asesores como Stephen Miller y su mujer, Katie, embarazada.

Acto seguido, el Servicio Secreto solicitó a los asistentes y a los periodistas en la sala que abandonaran el lugar, en medio de aplausos que acompañaron la salida.

Algunos de los allí presentes, como la corresponsal de CNN Kaitlan Collins, han revelado que se han visto obligados a permanecer durante varios minutos escondidos bajo sus mesas como medida de precaución.

TRUMP PIDE QUE SEA APROBADO SU SALÓN DE BAILE ACORAZADO

A pesar del incidente, Trump ha querido comparecer después ante los medios para comentar lo ocurrido y trasladar su agradecimiento al "fantástico trabajo" del Servicio Secreto de su Administración durante todo el suceso.

De confirmarse las intenciones del sospechoso, se tratará del tercer atentado contra su vida desde 2024, cuando su disparo del joven francotirador Thomas Crooks acabó a milímetros de su cabeza (le rozó la oreja, de hecho) durante un mitin en Pensilvania. Otro incidente ocurrió en septiembre de ese año, cuando el Servicio Secreto detectó a un hombre armado junto al campo del golf del club de West Palm Beach (Florida), que fue posteriormente detenido.

Los periodistas congregados en la sala de prensa de la Casa Blanca han preguntado al presidente sobre el "motivo" que ha llevado al agresor a entrar armado, a lo que Trump ha respondido que "tiene un trabajo peligroso" y estas cosas le suceden a "las personas de gran impacto". Finalmente, ha asegurado que "se sabrá más en los próximos días, incluso en las próximas horas".

El presidente ha agradecido al Servicio Secreto su trabajo, que ha calificado de "muy rápido" y "muy eficaz". "La actuación del Servicio Secreto y de toda la Policía me pareció muy buena. Fue todo muy rápido, no hubo mucho tiempo para pensar, porque pasaron solo segundos antes de que saliéramos por la puerta hacia una zona segura", ha expresado Trump.

De la misma manera, el mandatario estadounidense ha querido quitar hierro al asunto y espera poder celebrar de nuevo la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca "en los próximos 30 días". El inquilino de la Casa Blanca ha asegurado que "tomarán una decisión en breve" y ha matizado que, "independientemente de la decisión, la noche será muy diferente a lo planeado". "Sencillamente, tendremos que repetirla", ha concluido.

Trump ha aprovechado para instar a la aprobación, de su ambiciosa renovación del ala este de la Casa Blanca, un gran salón de baile, ahora mismo suspendido por orden de un tribunal tras dictaminar que no se siguieron los procedimientos adecuados antes de que comenzara el proyecto.

"Tengo que decir que examinamos las condiciones de este lugar", ha explicado en referencia al hotel, "y no parecía un edificio muy seguro, y no quería decir esto, pero por cosas como ésta tenemos que contar con los atributos (del salón de baile), porque tiene cristal a prueba de balas y es a prueba de drones, y el Ejército lo recomienda, y el Servicio Secreto también".

"El caso es que, hoy en día, nos hacen falta medidas de seguridad como nunca antes se han visto", ha concluido.

Por su parte, el servicio de protección presidencial ha subrayado la "valentía" de sus integrantes, especialmente la de un oficial disparado por el atacante que se encuentra por el momento fuera de peligro al haber portado un chaleco antibalas.

"No es fácil, y puedo decirles que han actuado de forma admirable. Hemos podido ver lo que hacen. Y esa persona, cuando se abalanzó contra un puesto de control, fue detenida. Esto demuestra que nuestro sistema de protección en múltiples niveles funciona. Y estoy agradecido a nuestros socios que nos ayudan a construir y proteger estas instalaciones", ha enfatizado un comunicado publicado en redes por el Servicio Secreto.

AMIGOS INTERNACIONALES, SOCIOS Y CRÍTICOS DE TRUMP CONDENAN EL INCIDENTE

En el capítulo de reacciones internacionales, estrechos aliados de Trump como el presidente de Argentina, Javier Milei, o el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, han celebrado que el presidente haya resultado ileso.

"Nos alivia saber que el Presidente y la Primera Dama se encuentran bien y a salvo", ha manifestado Netanyahu en su nombre y en el de su mujer, Sara. "Enviamos nuestros mejores deseos de una pronta y completa recuperación al agente de policía herido y felicitamos al Servicio Secreto de los Estados Unidos por su rápida y decisiva actuación", ha añadido.

Rivales políticos como el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, también han trasladado mensajes de ánimo a Trump. "La prensa libre es fundamental en este país y la violencia nucna es aceptable", ha indicado el gobernador.

Tanto la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, como su jefa diplomática, Kaja Kallas, han reiterado por su parte que "la violencia política no tiene cabida en una democracia" y que un evento "destinado a honrar la libertad de prensa jamás debería convertirse en un escenario de miedo".

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, también se ha sumado a las condenas antes de asegurar que "la violencia nunca es el camino" y que "la humanidad solo avanzará a través de la democracia, la convivencia y la paz".