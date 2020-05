EEUU.- Amtrak solicita un rescate de 1.485 millones y prepara miles de despidos por la crisis

NUEVA YORK, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El operador estadounidense de transporte de pasajeros por ferrocarril y carretera Amtrak ha trasladado al Congreso de Estados Unidos una solicitud de fondos adicionales para el ejercicio 2021 por importe de 1.475 millones de dólares (1.340 millones de euros) para poder hacer frente al desplome de la actividad por la crisis del coronavirus, anunciando un plan de reducción de gastos, que incluiría el recorte de hasta un 20% de su plantilla de 18.000 trabajadores.

Estos 1.475 millones de dólares se sumarían a la subvención anual de 2.040 millones de dólares anuales (1.854 millones de euros) solicitada al Congresos y sin ellos la compañía no será capaz de mitigar el impacto en el servicio y la plantilla.

"Esta financiación adicional es necesaria para que Amtrak opere niveles mínimos de servicio en toda la red ferroviaria de pasajeros y continúe las inversiones de capital para el futuro", informó la compañía, señalando que sus resultados en el primer trimestre apuntaban a un ejercicio récord, pero a raíz de la pandemia el tráfico se ha desplomado y solo espera que recupere un 50% de su nivel anterior en 2021.

El operador ferroviario anticipa que en 2021 registrará pérdidas de 1.390 millones de dólares (1.263 millones de euros), frente a los 'números rojos' de 29 millones de dólares (26 millones de euros) contabilizados en el ejercicio anterior, mientras que sus ingresos caerán un 50,8%, hasta 1.635 millones de dólares (1.485 millones de euros) y los gastos apenas bajarían un 9,7%, hasta 3.026 millones de dólares (2.749 millones de euros).

En este sentido, Amtrak indicó que está preparando medidas sustanciales para compensar la pérdida de ingresos mediante la reducción de sus costes de explotación en unos 500 millones de dólares (454 millones de euros) en 2021, incluyendo 150 millones de dólares (136 millones de euros) mediante la reducción de frecuencias y otros 350 millones de dólares (318 millones de euros) a través de ajustes de plantilla.

Aunque la compañía no ha detallado las cifras de trabajadores que podrían verse afectados mediante bajas voluntarias, suspensiones, vacaciones no remuneradas y despidos, el diario 'The Wall Street Journal' informaba de que el ajuste podría alcanzar al 20% de los 18.000 trabajadores de Amtrak, según un memorándum interno de la compañía.

"Sin esta financiación, nos veremos obligados a hacer ajustes aún más severos en la plantilla, servicios y proyectos", advertía la compañía en su solicitud de nuevos fondos.