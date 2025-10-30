EEUU.- Apple eleva un 19,5% el beneficio al cierre de su año fiscal, tras un último trimestre récord

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El gigante tecnológico estadounidense Apple obtuvo un beneficio neto de 112.010 millones de dólares (96.287 millones de euros) al cierre de su año fiscal, que finalizó el pasado mes de septiembre, lo que representa una mejora del 19,5% respecto del resultado del ejercicio precedente y pone fin a dos ejercicios consecutivos en los que sus ganancias habían evolucionado a la baja, después de lograr una cifra récord de ventas en el último trimestre.

En su año fiscal, la ventas de Apple aumentaron un 6,4% interanual, hasta los 416.161 millones de dólares (357.745 millones de euros), con un crecimiento del 4,1% de la comercialización de productos, hasta 307.003 millones de dólares (263.909 millones de euros), mientras que los servicios reportaron ingresos de 109.158 millones de dólares (93.936 millones de euros), un 13,5% más.

En concreto, en todo el ejercicio las ventas del iPhone sumaron 209.586 millones de dólares (180.167 millones de euros), un 4,2% más; las del iPad alcanzaron los 28.023 millones de dólares (24.089 millones de euros), un 5% más; mientras que los ingresos procedentes de la venta de Mac sumaron 33.708 millones de dólares (28.976 millones de euros), un 12,4% más; pero las ventas de accesorios disminuyeron un 3,6%, hasta 35.686 millones de dólares (30.677 millones de euros).

Por áreas geográficas, las ventas de Apple en América aumentaron en el año un 6,7%, hasta 178.353 millones de dólares (153.318 millones de euros); un 9,6% en Europa, hasta 111.032 millones de dólares (95.446 millones de euros); un 14,6% en Japón, hasta 28.703 millones de dólares (24.674 millones de euros); pero bajaron un 3,8% anual en China, hasta 64.377 millones de dólares (55.340 millones de euros).

Entre julio y septiembre, cuarto trimestre fiscal para la compañía de la manzana, Apple se anotó un beneficio neto de 27.466 millones de dólares (23.611 millones de euros), mejorando así en un 86,4% el resultado contabilizado un año antes, después de alcanzar una facturación récord en el trimestre de 102.466 millones de dólares (88.083 millones de euros), un 7,9% más.

En el último trimestre de su ejercicio fiscal, las ventas del iPhone alcanzaron los 49.025 millones de dólares (42.143 millones de euros), un 6% más, mientras que las de Mac crecieron un 12,7%, hasta 8.726 millones de dólares (7.501 millones de euros). De su lado, los ingresos procedentes del iPad se mantuvieron estables en 6.952 millones de dólares (5.976 millones de euros) y los del negocio de accesorios sumaron 9.013 millones de dólares (7.748 millones de euros), un 0,3% menos.

"Apple se enorgullece de anunciar ingresos récord de 102.500 millones de dólares en el trimestre de septiembre, incluyendo un récord de ingresos para el iPhone y un récord histórico para Servicios", declaró Tim Cook, consejero delegado de Apple, recordando que la compañía lanzó en septiembre la nueva gama de iPhone, incluyendo el iPhone 17, el iPhone 17 Pro, el Pro Max, y el iPhone Air.

"Los resultados del trimestre de septiembre culminaron un año fiscal récord, con ingresos que alcanzaron los 416.000 millones de dólares, así como un crecimiento de dos dígitos en las ganancias por acción", afirmó Kevan Parekh, director financiero de la compañía, añadiendo que la base instalada de dispositivos activos también alcanzó un nuevo máximo histórico en todas las categorías de productos y segmentos geográficos.