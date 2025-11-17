EEUU.- Apple pagará 546,9 millones a Masimo por vulnerar su patente de monitorización de oxígeno en sangre

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal federal de California ha condenado a Apple a pagar 634 millones de dólares (547 millones de euros) al fabricante de dispositivos médicos Masimo por infringir una de sus patentes sobre la tecnología de monitorización de oxígeno en sangre empleada en sus relojes Apple Watch.

Según un comunicado realizado por Masimo, la sentencia supone una "victoria importante" en sus esfuerzos por proteger sus innovaciones y la propiedad intelectual. "Es fundamental para nuestra capacidad de desarrollar tecnología que beneficie e los pacientes", ha abundado.

Apple, pese a haber rediseñado la función adaptándola a sus dispositivos, finalmente deberá pagar por haber utilizado inicialmente esta tecnología en violación de la patente de Masimo. No obstante, se prevé que la 'compañía de la manzana' recurra la decisión.

La disputa entre ambas empresas se remonta al año 2020, cuando Masimo interpuso una denuncia contra Apple al acusarla de infracciones en cinco de sus patentes.

Ya en diciembre de 2023, los de Cupertino suspendieron la venta de sus 'smartwatches' Apple Watch Series 9 y Apple Watch Ultra 2 en Estados Unidos por quebrantar una patente de Masimo relacionada con el sensor encargado de medir el oxígeno en sangre, según un fallo de la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (ITC).

Como resultado, Apple presentó un recurso contra dicha sentencia y sus relojes volvieron a estar a la venta unos días más tarde mientras la Justicia estudiaba la apelación. Finalmente, la firma anunció que presentaría una alternativa rediseñada en los relojes y, en agosto de este año, reintrodujo la característica que mide oxígeno en sangre en sus relojes inteligentes en EE.UU.

Los mercados han reaccionado a la baja, puesto que las acciones de Apple en el índice tecnológico Nasdaq retrocedían este lunes sobre las 19.55 hora peninsular española un 1,75%, hasta los 267,64 dólares (230,90 euros).