EEUU/Armenia.- El Gobierno de EEUU se distancia de la resolución del Congreso y sigue sin reconocer el genocidio armenio

Publicado 17/12/2019 22:27:18 CET

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Estado de Estados Unidos se ha distanciado este martes de la resolución aprobada la semana pasada por el Senado reconociendo el genocidio armenio y ha recalcado que "la posición de la Administración no ha cambiado".

"Nuestra visión está reflejada en el comunicado definitivo del presidente (Donald Trump) sobre este asunto en abril", ha dicho la portavoz del Departamento, Morgan Ortagus, según ha informado el portal de noticias The Hill.

Trump publicó un comunicado el 24 de abril con motivo del Día de Conmemoración del Genocidio Armenio en el que describió lo sucedido como "una de las peores atrocidades en masa", sin hablar de genocidio.

El Senado aprobó por unanimidad la citada resolución el 12 de diciembre, mientras que la Cámara de Representantes le había dado 'luz verde' en octubre con 405 votos a favor y once en contra.

La medida provocó las críticas inmediatas de Turquía, que convocó al embajador de Estados Unidos en el país para protestar contra la resolución y aseguró que la misma "pone en peligro las relaciones bilaterales" entre ambos países.

Las relaciones entre Estados Unidos han pasado numerosos altibajos en los últimos años y en la actualidad son tensas por la decisión de Ankara de comprar a Rusia el sistema de defensa antiaérea S-400, lo que provocó su expulsión del programa de los F-35 de la OTAN.

Por su parte, el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinian, describió como "histórica" la decisión del Congreso estadounidense. "El reconocimiento internacional del genocidio armenio es importante para nosotros no sólo desde la perspectiva de registrar la verdad histórica, sino como un componente clave del movimiento global para evitar los genocidios", sostuvo.

Así, recalcó que "no sólo el genocidio de 1915, sino la política negacionista de Turquía sigue siendo una amenaza para el pueblo armenio y para Armenia", según la agencia armenia de noticias Armenpress.

Pese a ello, manifestó que su Gobierno "está preparado para establecer relaciones con Turquía sin condiciones previas". "Es más, hemos dicho que el reconocimiento del genocidio armenio no es un asunto en la agenda en las relaciones con Turquía", zanjó.

EL GENOCIDIO

El genocidio armenio, cometido entre 1915 y 1918, ha sido reconocido desde 1965 por varias decenas de países y 43 estados de Estados Unidos. También ha sido reconocido por el Vaticano, el Parlamento Europeo, el Consejo Mundial de Iglesias y otras instituciones.

Turquía no niega que las masacres de civiles armenios ocurrieran, pero no admite que se tratase de un genocidio, y arguye que las muertes no fueron resultado de un plan de exterminio masivo dispuesto por el Estado otomano.

En 2009 ambas partes firmaron acuerdos para establecer relaciones diplomáticas y abrir sus fronteras terrestres, en un intento de dejar atrás las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, en la que población armenia fue masacrada en masa por otomanos.

Sin embargo, el entonces presidente Serzh Sargsyan anunció en febrero de 2015 que su país se retiraba del acuerdo de paz con Turquía aprobado por el Parlamento y que suponía un histórico adelanto para acabar con las hostilidades entre ambos países vecinos.

Posteriormente, afirmó que Armenia estaba dispuesto a retomar sus relaciones con Turquía, si bien recalcó que "el reconocimiento del genocidio por parte de Ankara es el camino más corto para lograrlo".