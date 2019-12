EEUU/Armenia.- El Senado de EEUU aprueba por unanimidad una resolución en reconocimiento del genocidio armenio

Publicado 12/12/2019 22:31:10 CET

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Senado de Estados Unidos ha aprobado este jueves por unanimidad una resolución en reconocimiento del genocidio armenio durante el Imperio Otomano, tras tres bloqueos de la votación por parte de senadores republicanos.

El senador demócrata Bob Méndez, impulsor de la propuesta, ha confirmado que la resolución ha sido aprobada y ha destacado que "es apropiado que el Senado esté en el lado correcto de la Historia".

Así, ha sostenido que la resolución "conmemora la verdad sobre el genocidio armenio", según ha informado el portal de noticias The Hill. La resolución había sido bloqueada en tres ocasiones en las últimas semanas bajo el argumento de que podría dañar las relaciones con Turquía.

La resolución ha recibido así 'luz verde' en el Senado, después de ser aprobada en octubre por la Cámara de Representantes con 405 votos a favor y once en contra, lo que desencadenó duras críticas desde Ankara.

Las relaciones entre Estados Unidos han pasado numerosos altibajos en los últimos años y en la actualidad son tensas por la decisión de Ankara de comprar a Rusia el sistema de defensa antiaérea S-400, lo que provocó su expulsión del programa de los F-35 de la OTAN.

El genocidio armenio, cometido entre 1915 y 1918, ha sido reconocido desde 1965 por varias decenas de países y 43 estados de Estados Unidos. También ha sido reconocido por el Vaticano, el Parlamento Europeo, el Consejo Mundial de Iglesias y otras instituciones.

Turquía no niega que las masacres de civiles armenios ocurrieran, pero no admite que se tratase de un genocidio, y arguye que las muertes no fueron resultado de un plan de exterminio masivo dispuesto por el Estado otomano.

En 2009 ambas partes firmaron acuerdos para establecer relaciones diplomáticas y abrir sus fronteras terrestres, en un intento de dejar atrás las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, en la que población armenia fue masacrada en masa por otomanos.

Sin embargo, el entonces presidente Serzh Sargsyan anunció en febrero de 2015 que su país se retiraba del acuerdo de paz con Turquía aprobado por el Parlamento y que suponía un histórico adelanto para acabar con las hostilidades entre ambos países vecinos.

Posteriormente, afirmó que Armenia estaba dispuesto a retomar sus relaciones con Turquía, si bien recalcó que "el reconocimiento del genocidio por parte de Ankara es el camino más corto para lograrlo".