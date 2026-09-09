EEUU se atribuye la destrucción de cinco petroleros iraníes en represalia por ataques contra uno de sus buques de guerra

Teherán llama a las tripulaciones de los petroleros en puertos de Kuwait y Bahréin a abandonar "de inmediato" los buques porque "serán blanco de ataques"

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El Ejército de Estados Unidos ha afirmado este martes haber "destruido" cinco petroleros iraníes en, ha asegurado, represalias por los intentos de la República Islámica de atacar durante los últimos días un buque de guerra de la Armada estadounidense con misiles balísticos.

"Las fuerzas del Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) han destruido cinco petroleros iraníes este 8 de septiembre, después de que la Guardia Revolucionaria Islámica atacara en dos ocasiones durante los últimos dos días a un buque de guerra de la Armada de Estados Unidos con misiles balísticos", ha anunciado la autoridad castrense en un mensaje en redes.

Según ha explicado el Ejército norteamericano, el buque de guerra blanco de ataques de Teherán "logró esquivar con éxito" tales "intentos" y "continuó patrullando las aguas de la región" sin que "ningún miembro del personal estadounidense resultara herido".

Concretamente, Washington asegura haber destruido los petroleros M/T Kaviz, M/T Charminar, M/T Horizon 1 y M/T Riesco en el golfo de Omán, así como el M/T Derya cerca de la isla de Jark, uno de los epicentros petroleros iraníes.

Sobre ellos, el CENTCOM ha aseverado que eran empleados como "parte de una red clandestina valorada en millones de dólares" que estaría financiando a la Guardia Revolucionaria y a sus "aliados regionales". Tras ello, la fuerza estadounidense ha espetado que Teherán "no dispone de medios para defender" a dichas embarcaciones.

IRÁN INFORMA DE DAÑOS CONTRA UNA "PEQUEÑA" EMBARCACIÓN

Poco antes de que Washington anunciara estos ataques, medios iraníes como la agencia de noticias Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, o la radiotelevisión estatal iraní, IRIB, han informado de que una "pequeña" embarcación de transporte de crudo ha sido blanco de un ataque con misiles perpetrado por el Ejército de Estados Unidos, mientras se encontraba a unas cuatro millas (algo más de seis kilómetros) de la isla de Jark.

En cuanto a la tripulación del buque, esos mismos medios han explicitado que toda ella ha sido evacuada, sin tener que lamentar víctimas, mientras que las autoridades evalúan la magnitud de los daños.

Por su parte, la Armada iraní ha amenazado con responder atacando los buques que se encuentren en aguas de Kuwait y Bahréin, aliados de Estados Unidos, en respuesta a "las atrocidades" de Washington en el golfo Pérsico.

"Advertimos a todas las tripulaciones de los petroleros que se encuentren en las proximidades de los puertos de Kuwait y Bahréin (...) que abandonen sus buques de inmediato, ya estén fondeados o atracados en los muelles, ya que serán blanco de ataques", ha asegurado en un comunicado.

Poco después, tanto Tasnim como IRIB han informado de explosiones en Jask, en la gobernación de Hormozgán, en el litoral norte del estrecho de Ormuz, sin que hasta el momento se hayan registrado heridos, dado que las detonaciones, han precisado, estarían relacionadas con enfrentamientos en el mar.

Horas antes, el Ejército iraní ya informó del derribo de un dron sobre los cielos de la ciudad de Bandar Abbas, capital de Hormozgan.

Este nuevo de intercambio de ataques se produce en otra escalada de tensiones entre Washington y Teherán que ya este pasado sábado se tradujo en ataques estadounidenses contra tres petroleros pertenecientes a la Guardia Revolucionaria iraní, en respuesta a un ataque previo contra dos buques de guerra norteamericanos desplegados en un paso de Ormuz que se ha convertido en un punto estratégico después de que Irán cerrara el paso al petróleo del golfo Pérsico por los ataques de Israel y Estados Unidos.

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