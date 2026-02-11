EEUU.- Baker Hughes sopesa vender la unidad de testeo de equipos industriales Waygate Technologies por 1.262 millones

Archivo - Logo de Baker Hughes. - BAKER HUGHES - Archivo

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La empresa estadounidense de servicios petroleros Baker Hughes está estudiando la posibilidad de vender por unos 1.500 millones de dólares (1.262 millones de euros) Waygate Technologies, división especializada en el testeo e inspección de equipos industriales.

Según ha informado 'Bloomberg' citando fuentes conocedoras del asunto, la desinversión podría ejecutarse en los próximos meses y atraer interés por parte de firmas de capital privado. Sin embargo, no habría certeza de que la transacción vaya finalmente a realizarse.

Waygate tiene su sede en Hürth (Alemania) y fabrica sistemas de ensayo radiográfico, escáneres industriales de tomografía computarizada, máquinas de inspección visual remota y dispositivos de ensayo por ultrasonidos. Opera en más de 80 países y es conocida por marcas como Krautkrämer, phoenix