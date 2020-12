Barr contradice a Trump y señala también a Rusia como responsable del ataque informático

Descarta nombrar un fiscal especial para investigar a Hunter Biden o el supuesto fraude electoral que denuncia el presidente

El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, ha apuntado este lunes a Rusia como responsable probable del reciente ataque informático sufrido por Estados Unidos y se posiciona junto al secretario de Estado, Mike Pompeo, quien también señaló a Moscú, mientras que el presidente Donald Trump considera que el ataque pudo venir de China.

"Estoy de acuerdo con la evaluación del secretario Pompeo. Desde luego parece que fueron los rusos, pero no voy a discutir más allá este tema", ha declarado Barr en rueda de prensa recogida por la cadena CNN.

Pompeo el viernes en una entrevista radiofónica señalaba a Rusia por los ataques: "Podemos decir que está bastante claro que fueron los rusos los responsables de estas acciones". Sin embargo, dijo no poder dar más detalles de los mismos por la investigación en marcha.

Ya el sábado, Trump publicó en Twitter que "Rusia siempre es sospechosa cuando pasa algo, pero China podría estar también tras estos ataques informáticos". Trump aseguró que no se sopesa la responsabilidad de China "principalmente por motivos económicos" y restó gravedad a los ataques. Así, señaló a los medios de comunicación por dar más importancia de lo razonable a estos ataques, ya que "todo está bajo control".

La Agencia de Seguridad de las Infraestructuras y la Seguridad Informática (CISA, por sus siglas en inglés), integrada en el Departamento de Seguridad Interior, ha confirmado ataques contra agencias estatales e infraestructura de importancia crítica "al menos desde marzo".

Medios estadounidenses apuntan a ataques al Departamento del Tesoro y al Departamento de Comercio, así como a otras agencias gubernamentales y a entidades privadas. El viernes el Departamento de Energía reconoció haberse visto afectado. Las autoridades han recomendado desactivar el programa SolarWinds, que podría haber sido el origen del ataque.

Los atacantes han "demostrado paciencia, seguridad operativa y capacidad de trabajo complejo con estas intrusiones", ha explicado la CISA, que ha reconocido que eliminar el origen del ataque será "muy difícil".

RECHAZA INVESTIGAR A HUNTER BIDEN

Por otra parte, Barr ha afirmado que cree que no hay motivo para nombrar a un fiscal especial para investigar a Hunter Biden, hijo del presidente electo, Joe Biden, ni el supuesto fraude electoral que denuncia Trump.

"Creo que hasta el momento no hay ninguna investigación (sobre Hunter Biden). Creo que se está gestionando de forma responsable y profesional dentro de nuestro Departamento", ha declarado. "Hasta este momento no veo ningún motivo para nombrar a un fiscal especial y no tengo previsto hacerlo antes de dejar el cargo", ha remachado.

La investigación sobre las finanzas e impuestos de Hunter Biden y sus movimientos en el extranjero está siendo desarrollada por la Fiscalía del estado de Delaware.

En cuanto a las elecciones, Barr ha dicho que "no hay base" para confiscar desde la administración federal las máquinas de recuento, una idea planteada por el abogado personal de Trump, Rudy Giuliani. "Si creyera que en esta fase la herramienta adecuada sería un fiscal especial, ya lo habría nombrado, pero no lo he hecho y no lo voy a hacer", ha subrayado.