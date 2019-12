EEUU.- Biden asegura que no declarará en el juicio político contra Trump en el Senado

Publicado 28/12/2019 3:48:37 CET

MADRID, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El exvicepresidente estadounidense y candidato a las primarias del Partido Demócrata, Joe Biden, ha asegurado este viernes que no declarará en el 'impeachment' en el Senado contra el presidente, Donald Trump, si es llamado para ello.

"No lo haré porque está todo diseñado como Trump lo ha hecho durante toda su vida: intentando desviar la atención sobre él mismo. El asunto que se trata no es lo que hice yo", ha asegurado Biden, en unas declaraciones recogidas por el diario 'The New York Times'.

El exvicepresidente ha asegurado que es todo una "distracción", a lo que ha añadido que los motivos por lo que sería llamado a declarar en el 'impeachment' contra Trump serían "absolutamente engañosos".

Por ello, ha reiterado que los republicanos quieren su testimonio para "desviar la atención" sobre las acciones que ha realizado Trump al frente de la Casa Blanca.

Las declaraciones de Biden tienen lugar después de que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobara abrir un 'impeachment' en el Senado contra Trump, quien se convertirá así en el tercer mandatario del país en hacer frente a un juicio político.

Con 230 votos demócratas a favor, 197 en contra (195 republicanos y dos demócratas) y una única abstención, la de la congresista demócrata Tulsi Gabbard, los cargos presentados en su contra por abuso de poder y obstrucción a la justicia salieron adelante.

La Comisión Judicial acusó a Trump de un cargo de abuso de poder por presionar a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, para que abriera dos investigaciones que le beneficiarían para la reelección en 2020: una sobre las supuestas corruptelas del precandidato demócrata Joe Biden y su hijo Hunter en sus negocios en Ucrania y otra sobre "la desacreditada teoría" de que fue ese país, no Rusia, el que interfirió en los comicios de 2016.

Trump también está acusado de un segundo cargo de obstrucción al Congreso por rechazar los requerimientos que le ha hecho la Cámara de Representantes tanto de información como de comparecencia en el marco de la investigación del 'impeachment'.

Por su parte, la Casa Blanca afirmó que esta decisión fue "uno de los episodios más lamentables de la historia estadounidense". "Sin recibir un solo voto republicano y sin probar que se incurriese en ningún tipo de delito, los demócratas han sacado adelante unos cargos ilegítimos contra el presidente en la Cámara de Representantes", señalaron.