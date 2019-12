EEUU.- Biden estudia la posibilidad de elegir a Kamala Harris como su 'número dos' para las presidenciales de 2020

Publicado 05/12/2019 2:58:21 CET

El exvicepresidente estadounidense y candidato a las primarias del Partido Demócrata, Joe Biden, ha expresado este miércoles que está considerando la posibilidad de elegir a la senadora por California Kamala Harris como su 'número dos' de cara a las presidenciales previstas para 2020.

"Por su puesto que lo haría", ha indicado Biden. "Mira, Harris tiene la capacidad de ser todo aquello que quiera ser. Lo digo de corazón. Hablé con ella ayer. Es fuerte, podría ser presidenta algún día, vicepresidenta, jueza del Supremo, fiscal general... Tiene una enorme capacidad", ha afirmado.

Las palabras de Biden sobre convertir a Harris en su compañera de cartel han tenido lugar un día después de que esta anunciara la retirada de su candidatura a las primarias demócratas debido a la falta de financiación para sustentar su campaña.

En un vídeo publicado en su cuenta en la red social Twitter, Harris sostuvo el martes que tras analizar la situación "desde todos los ángulos", ha tenido que tomar "una de las decisiones más difíciles de su vida".

"Mi campaña a la Presidencia simplemente no cuenta con los recursos financieros que necesitamos para continuar. No soy multimillonaria. No puedo financiar mi propia campaña", sostuvo.

Harris, de 55 años, llegó al Senado en 2016 tras ocupar el cargo de fiscal general de California. Su familia --padre jamaicano y madre india-- participó activamente en el movimiento por los derechos civiles y por eso anunció su candidatura coincidiendo con el Día de Martin Luther King Jr., que se celebra el 20 de enero.