EEUU.- Biden justifica las protestas contra la brutalidad policial pero condena los disturbios que las acompañan

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato preliminar a la Casa Blanca por el partido Demócrata, Joe Biden, ha aplaudido las protestas convocadas durante los últimos días en todo el país por la muerte del ciudadano de raza negra George Floyd durante una detención policial en Mineápolis -- y que ha desembocado en la detención de un agente imputado por asesinato -- pero ha deslegitimado los disturbios que las acompañan.

"Protestar tal brutalidad es correcto y necesario. Es una respuesta completamente estadounidense. Pero la quema de comunidades y la destrucción consiguiente no lo es. La violencia que pone en peligro la vida no lo es. La violencia que destruye y cierra las empresas que sirven a la comunidad no lo es", ha hecho saber Biden en un comunicado publicado en su web de Medium.

Biden ha recomendado que el acto de la protesta nunca ofusque el motivo de la misma antes de expresar su completa simpatía tanto por la familia de Floyd como por las víctimas de la crisis del coronavirus en Estados Unidos, dos fenómenos que han provocado la crispación y la tristeza de la población.

"Sé que un dolor tan oscuro y profundo a veces puede parecer demasiado pesado para soportar", ha lamentado el que fuera vicepresidente de Estados Unidos bajo el mandato de Barack Obama.

"Así que esta noche pido a todo Estados Unidos que se una a mí, no para negar nuestro dolor o taparlo, sino que lo use para cruzar este umbral turbulento hacia la próxima fase de progreso, inclusión y oportunidad para nuestra gran democracia", ha añadido.