EEUU.- Biden pide calma y confianza en la democracia, pero asegura que los números de su victoria son "claros"

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, ha asegurado este viernes que los números son "claros" y que está camino de ganar la elección presidencial, pero ha pedido calma y confianza en la democracia a sus votantes hasta que termine el recuento de votos.

"Vamos a ganar esta carrera con gran parte de la nación tras nosotros", ha afirmado Biden, para luego pedir confianza en el proceso electoral de recuento y asegurar que "la democracia funciona".

Biden se ha despedido de sus votantes asegurándoles que espera poder hablarles mañana y ha señalado que lo primero que hará si asume la presidencia es poner en marcha su plan contra el coronavirus.

"Somos oponentes, pero no enemigos, somos americanos, no importa por quién hayas votado. Podemos acordar dejar atrás el odio y la demonización. No va a ser fácil, pero tenemos que intentarlo", ha llamado a la concordia el candidato en un corto discurso desde Wilmington, la ciudad donde reside.