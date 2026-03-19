EEUU/Bielorrusia.- AMP.- EEUU retira las sanciones contra el sector financiero de Bielorrusia y la industria de potasa

Archivo - Imagen de archivo de la bandera de Bielorrusia. - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Estados Unidos han anunciado este jueves la retirada de las sanciones contra el sector financiero de Bielorrusia, especialmente contra el Ministerio de Finanzas, así como a las principales empresas de la industria del mineral potasa, una de las principales fuentes de ingresos de país.

El enviado especial estadounidense para el país, John Coale, ha confirmado así que dos bancos bielorrusos también se beneficiarán de esta medida, en un anuncio que llega poco después de reunirse con el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, durante una visita a Minsk, la capital.

Los bancos son el Belinvestbank y el Banco de Desarrollo de Bielorrusia, según informaciones recogidas por la agencia de noticias BelTA. Así, las partes han dado por concluido el asunto "en torno al mineral potasa" después de que Washington levantara en diciembre de 2025 las sanciones a las exportaciones bielorrusas de dicho mineral.

Al ser preguntado por el plazo de entrada en vigor de esta nueva medida, Coale ha garantizado que "esta vez se introducirá de forma más rápida". "Hemos aprendido cómo hacer esto de forma más eficiente, ya sea de forma inmediata o tras un periodo de tiempo", ha explicado.

INDULTO A 250 PRESOS

Este mismo jueves y aprovechando la visita de Coale al país, Lukashenko ha procedido a indultar a otros 250 condenados por terrorismo "siguiendo el principio del humanismo", según un comunicado. "El estado les concede a todas ellas el derecho a comenzar una nueva etapa en sus vidas", ha recalcado.

"Es necesario destacar que todas las apelaciones presentadas al presidente fueron examinadas minuciosamente por la comisión correspondiente, encabezada por el fiscal general del país", ha aclarado.

"Al tomar la decisión, el jefe de Estado también tuvo en cuenta la opinión de los miembros de dicha comisión. Como resultado, se ha decidido indultar a 250 personas", ha zanjado.