EEUU suspende sus servicios consulares en Brasil por "motivos de seguridad"

Archivo - Imagen der archivo de una bandera de EEUU. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Estados Unidos han anunciado la suspensión de los servicios consulares en su Embajada y consulados en Brasil a causa de "motivos de seguridad" no especificados, según un breve comunicado por su legación en el país sudamericano.

"Los servicios consulares en la Embajada y los Consulados de Estados Unidos en Brasil se suspenderán a partir del viernes 2 de octubre debido a preocupaciones de seguridad", ha señalado en su comunicado.

Así, ha recalcado que "los ciudadanos estadounidenses que requieran asistencia de emergencia durante este periodo no deben acudir a la Embajada, a los Consulados ni a otras instalaciones diplomáticas de Estados Unidos".

Un portavoz del Departamento de Estado estadounidense ha asegurado en declaraciones concedidas a Europa Press que el país norteamericano "trabaja de cerca con los homólogos brasileños para abordar estas preocupaciones de seguridad", igualmente sin más concreción.

En este sentido, ha destacado que la Administración de Donald Trump "no tiene mayor prioridad que la seguridad y la protección de los estadounidenses", antes de reseñar que las Embajadas y Consulados "emiten de forma proactiva" alertas y avisos para "notificar a los ciudadanos estadounidenses de amenazas, acontecimientos y cambios a nivel local".

La decisión de Estados Unidos ha llegado apenas dos días antes de unas elecciones en las que el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, aspira a la reelección frente al ultraderechista Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Lula parte, según varias encuestas ligeramente por delante de Bolsonaro en esta primera vuelta del domingo, con el 39% de los votos frente al 34% de su rival. Las elecciones serán las primeras desde las de 2022, que derivaron en la condena a prisión contra Jair Bolsonaro por liderar un intento de golpe de Estado después de su derrota en las urnas.