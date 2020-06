EEUU.- La Cámara de Representantes de EEUU aprueba votar de manera remota durante la pandemia del coronavirus

MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado este viernes votar de manera remota durante la pandemia del coronavirus, lo que significa que la cámara podrá operar de forma no presencial por primera vez en sus más de 200 años de historia.

En concreto, la resolución ha sido aprobada por 217 votos a favor y 189 en contra, los de los republicanos, que son minoría en la Cámara de Representantes.

Así, los legisladores que no quieran o no puedan acudir al Capitolio no tendrán que hacerlo y darían a un colega instrucciones específicas sobre lo que votarían en una medida. El apoderado debe, entonces, votar en consecuencia. Un legislador sólo podrá actuar como apoderado para un máximo de diez de sus compañeros, según ha informado la cadena de televisión CNN.

La resolución estará vigente durante 45 días. No obstante, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, puede extender la disposición si la pandemia aún está desatada o si hay un rebrote de casos.