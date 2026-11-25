Archivo - Kilmar Ábrego García durante un acto en octubre de 2025 frente a una oficina del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Baltimore (archivo) - Kevin Richardson / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Casa Blanca ha afirmado este miércoles que el salvadoreño Kilmar Ábrego García "se ha autodeportado" a España tras coger un vuelo desde Estados Unidos con destino a Madrid, antes de subrayar que "la política de puertas abiertas" del Gobierno de Pedro Sánchez ha supuesto la "devastación" del país europeo.

"El salvadoreño eligió autodeportarse a España, un país que ha quedado devastado por sus políticas de puertas abiertas", ha afirmado Lauren Bis, portavoz de la Casa Blanca, en declaraciones concedidas a Europa Press. "Qué alivio", ha agregado.

Así, ha señalado que "el pueblo estadounidense puede estar agradecido en este Día de Acción de Gracias" por el hecho de que "este miembro de la pandilla MS-13, traficante de personas, maltratador reincidente y depredador de menores ya no pueda aterrorizar a los ciudadanos estadounidenses", pese a que ninguna de estas acusaciones ha sido probada ante los tribunales.

Las palabras de Bis van en línea con las expresadas horas antes por el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, que afirmó que en su cartera están "encantados de anunciar que Kilmar Ábrego García se ha autoexpulsado de Estados Unidos a España".

En este sentido, este mismo departamento sostuvo que "no es sorprendente que este extranjero ilegal y delincuente haya decidido marcharse a España, un país que este año fue invadido por decenas de miles de extranjeros ilegales", en referencia a la entrada irregular de migrantes en Ceuta desde Marruecos a finales de julio.

"Las políticas radicales de fronteras abiertas de España han convertido a lo que antaño fue un gran país en un caldo de cultivo para migrantes irregulares", manifestó el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense a través de un comunicado publicado en redes sociales.

Ábrego García fue detenido en marzo de 2025 en plena vía pública en el estado de Maryland, donde trabajaba y residía junto a su familia, tras lo que fue deportado a El Salvador, donde permaneció recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) pese a una orden judicial que prohibía su envío a este país.

Allí, Ábrego denunció golpes, privación de sueño y torturas psicológicas. Tras ello, y ante una polémica marcada por las reiteradas negativas del Ejecutivo estadounidense de revertir la expulsión, tal y como la Justicia había dictado, las autoridades de Estados UNidos gestionaron su regreso admitiendo un "error administrativo".

A su vuelta, sin embargo, lo acusaron de tráfico de personas ante un tribunal de Nashville, en el estado de Tennessee, donde fue arrestado en 2022 durante un control en el que transportaba a nueve personas indocumentadas, un caso que fue desestimado un año después por un juez que apuntó que la investigación tenía carácter de "represalia".

A todo ello se suma que los tribunales estadounidenses bloquearon su deportación a Uganda en agosto de 2025 y su arresto de nuevo en febrero de 2026 en previsión de una deportación, lo que chocó en reiteradas ocasiones con los letrados del Departamento de Justicia estadounidense.

Por su parte, tanto el presidente estadounidense, Donald Trump, como algunos de los miembros de su Administración han insistido en acusar a Ábrego García de "terrorista" y de ser miembro de la Mara Salvatrucha, motivo por el que sus abogados han resaltado tras su salida de Estados Unidos que el hombre "ha derrotado una persecución judicial vengativa" y que se marcha sin condena alguna en su contra.