La Casa Blanca recupera el español en su página web

La sección en este idioma desapareció en el mandato de Donald Trump y vuelve con la llegada de Joe Biden

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Casa Blanca ha recuperado el español en su página web con la llegada de Joe Biden a la Presidencia de Estados Unidos y después de que desapareciese durante los cuatro años de mandato de su predecesor, Donald Trump.

En concreto, la sección en español de la web se desactivó en 2017 y, aunque el primer secretario de prensa de Trump, Sean Spicer, dijo que la página se restauraría, finalmente no se llevó a cabo. No obstante, la cuenta en español de la Casa Blanca en Twitter si se mantuvo activa durante este período.

La falta de un espacio en español en la web de la Casa Blanca resaltó la política antimigratoria del expresidente, quien en varias ocasiones señaló que en Estados Unidos "se habla inglés, no español", informa CNN.

De este modo, el español ha vuelto a la web poco tiempo después de la ceremonia de la toma de posesión de Biden como 46 presidente estadounidense, una cita en la que actuó la artista de ascendencia puertorriqueña Jennifer López.

"Una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos", reclamó la cantante, incluyendo el español en la interpretación de su canción 'This land is your land'.