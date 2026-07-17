Archivo - 10 September 2025, China, Peking: Lin Jian, spokesman for the Chinese Foreign Ministry, speaks at the ministry's daily briefing. China has strongly condemned Israel's airstrike on the Qatari capital Doha. Photo: Johannes Neudecker/dpa - Johannes Neudecker/dpa - Archivo

El mundo "sabe perfectamente quién interfiere habitualmente en los asuntos internos de otros países", denuncia el portavoz Lin Jian

Pekín critica las restricciones de visado a periodistas chinos: "Nos reservamos el derecho de adoptar contramedidas recíprocas"

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

China ha rechazado por completo las acusaciones formuladas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien, esta pasada noche y en un discurso ante la nación, denunció que las autoridades de Pekín se habían inmiscuido en el desarrollo de las elecciones de 2020.

Trump y el Gobierno de Estados Unidos acusaron a China de perpetrar "la mayor filtración de datos electorales de la historia" al adquirir de manera ilícita "220 millones de registros de votantes estadounidenses" en 18 estados del país a través de "una unidad de explotación de datos" creada "específicamente para este nuevo proyecto".

La respuesta china ha llegado este viernes de la mano del portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, quien directamente ha acusado a Trump y a sus agencias de Inteligencia de inventarse toda esta historia.

"Un completo invento y una difamación maliciosa sobre la que se demostró hace años que no se sustenta en base alguna", ha respondido el portavoz en rueda de prensa, antes de insistir en que China cumple rigurosamente un principio de no injerencia en sus relaciones diplomáticas que Washington, ha dejado entrever, ha ignorado durante décadas.

"La comunidad internacional sabe perfectamente quién interfiere habitualmente en los asuntos internos de otros países, quien efectúa de manera indiscriminada largas operaciones de vigilancia, negocios y ciudadanos normales y corrientes, y roba datos por todo el mundo a escala masiva", ha señalado.

Por ello, China pide a Estados Unidos que se dedique a reflexionar "sobre su propia conducta" y deje de formular "acusaciones sin base alguna" contra Pekín.

CHINA CRITICA LAS RESTRICCIONES DE VISADO A PERIODISTAS

Por otro lado, el portavoz ha criticado la decisión de la Administración Trump de reducir la duración de los visados para periodistas extranjeros en Estados Unidos a 240 días, unas restricciones que en el caso de Pekín se situarán en los 90 días.

"Las restricciones de Estados Unidos a los intercambios entre personas no benefician a ninguna de las partes. China rechaza firmemente esta medida discriminatoria dirigida específicamente contra un país", ha señalado.

En este sentido, ha apuntado a que la nueva normativa "viola gravemente el consenso alcanzado por China y Estados Unidos en 2021 en materia de medios de comunicación", afectado "seriamente a la labor habitual de los medios chinos en territorio estadounidense".

"China insta a Estados Unidos a proteger los derechos e intereses legítimos de los periodistas chinos en el país y se reserva el derecho de adoptar contramedidas recíprocas", ha indicado con respecto a las restricciones de visado de Washington, que afectarán también a estudiantes extranjeros y a visitantes de intercambio.