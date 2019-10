EEUU.- Citan a declarar a John Bolton en el marco de la investigación sobre el 'impeachment' contra Trump

Publicado 31/10/2019 7:46:08 CET

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las comisiones de la Cámara de Representantes que investigan la posibilidad de abrir un proceso de destitución ('impeachment') contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han citado a declarar al exasesor de Seguridad Nacional John Bolton.

Tanto el antiguo asesor como dos de los principales abogados de la Casa Blanca tendrán que acudir al Congreso a testificar en el marco de la pesquisa llevada a cabo a raíz de la llamada entre Trump y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, que se habría visto presionado por el magnate neoyorquino para investigar al hijo de su ahora rival político Joe Biden.

El testimonio de Bolton podría recoger declaraciones significativas para la pesquisa sobre el 'impeachment'. Algunas de las personas que trabajaron para el exasesor han indicado hasta el momento que el que fuera el 'halcón' intervencionista de Bush se mostró contrario a la campaña de presión presuntamente ejercida sobre Ucrania para que investigara a Hunter Biden.

Bolton, que se habría opuesto a las decisiones tomadas por la Administración respecto dicho asunto, habría tildado al abogado del presidente y exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, de ser "una granada de mano" que nos va a "hacer volar a todos por los aires".

Sin embargo, hay dudas sobre si Bolton acudirá a declarar la próxima semana como se le ha pedido. Su abogado ha manifestado que "no tiene intención de presentarse de forma voluntaria" y ha rechazado especificar los motivos, según ha informado el diario local 'The New York Times'.

INVESTIGACIÓN CONTRA TRUMP

El Congreso investiga un posible abuso de poder por parte de Trump por su conversación telefónica del pasado 25 de julio con el presidente ucraniano, en la que pide al dirigente que haga lo posible para que la Fiscalía investigue a Hunter Biden.

El hijo del exvicepresidente, por su parte, ha defendido el trabajo que realizó como consejero de la empresa gasística ucraniana Burisma, aunque ha lamentado que no fuera capaz de prever que sus cargos en empresas extranjeras podrían tener una repercusión negativa en la carrera política de su progenitor.

Abogado de profesión, Hunter Biden ha dicho que no lamenta su trabajo para empresas extranjeras pero sí los ataques que ha acabado recibiendo su padre.

El presidente de Estados Unidos ha acusado en varias ocasiones a Hunter Biden de estar implicado en temas de corrupción por su etapa de consejero en la empresa gasística ucraniana y ha extendido su acusación a Joe Biden, de quien dice que se encargó de impedir investigaciones judiciales sobre la gestión empresarial de su hijo en Ucrania.