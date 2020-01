EEUU.- Los congresistas demócratas comienzan a presentar sus argumentos en el 'impeachment' contra Trump

Publicado 23/01/2020 6:03:30 CET

Se centran en Giuliani y en los intentos para "difamar" a la exembajadora Yovanovitch

Los siete congresistas demócratas o 'managers' designados por la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, para ejercer la acusación de la Cámara Baja en el juicio político ('impeachment') contra el presidente norteamericano, Donald Trump, han comenzado este miércoles a presentar sus argumentos en el proceso.

Los jefes de las comisiones Judicial, de Inteligencia y de Administración, Jerry Nadler, Adam Schiff y Zoe Lofgren, respectivamente, además de Hakeem Jeffries (Nueva York), Val Demings (Florida), Jason Crow (Colorado) y Sylvia Garcia (Texas) disponen de un total de 24 horas repartidas en tres días para exponer sus argumentos iniciales.

Los 'managers' se han centrado, sobre todo, en la participación del abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, en la política de Ucrania y en los intentos para "difamar" a la exembajadora estadounidense en el país, Marie Yovanovitch. Además, le han acusado de "tratar de engañar" en las elecciones previstas para este 2020, según ha informado la cadena de televisión CBS.

Así, Schiff, que ha sido el primero en hablar y lo ha hecho durante dos horas y media, ha subrayado, en referencia a la intención de Trump de retener 300 millones de ayuda militar a Kiev, que el presidente "sintió que los ucranianos se lo debían".

"No se trata de la seguridad nacional de Ucrania. No se trata de nuestra seguridad nacional. No se trata de la corrupción. No, se trata de lo que hay para mí. Esos ucranianos me lo deben", ha especificado Schiff durante su alocución.

Además, ha criticado que el dinero que supuestamente Trump no quería entregar a Ucrania "no era su dinero". "Es el dinero del pueblo estadounidense para su defensa", ha señalado el 'manager', ha informado la cadena de televisión CNN.

Por otra parte, el jefe de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes también ha urgido a los senadores, que actúan como jurado en el 'impeachment', a que actúen de forma "imparcial".

Mientras Schiff hablaba, Trump ha emitido un mensaje mediante su cuenta de Twitter en el que puede leerse "sin presión", escrito en mayúsculas y entre comillas, que presumiblemente se refiere a sus interacciones con Ucrania.

"OPERATIVO POLÍTICO DE SANGRE FRÍA"

En cuanto a Giuliani, el congresista Hakeem Jeffries lo ha calificado de "operativo político de sangre fría para la campaña de reelección del presidente Trump".

"Giuliani no es el secretario de Estado. No es un embajador. No es miembro del cuerpo diplomático. Es un operativo político a sangre fría para la reelección del presidente Trump. Por eso fue mencionado varias veces en la llamada telefónica del 25 de julio. Y es una evidencia de las intenciones corruptas del presidente Trump", ha criticado Jeffries.

El congresista se ha referido así a la llamada telefónica que el presidente norteamericano hizo a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, en la que supuestamente le presionó para que investigara a Hunter Biden, el hijo del exvicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, lo que llevó a los demócratas a impulsar el 'impeachment'. En la misma conversación, Trump le dijo a Zelenski que Giuliani se pondría en contacto con él.

Por su parte, el congresista Jerry Nadler también se ha referido al abogado personal del presidente norteamericano y ha explicado que impulsó las investigaciones sobre los Biden y que socavó la evaluación sobre la presunta injerencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016. Además, ha utilizado un testimonio grabado de la exembajadora Yovanovitch.

La exembajadora explicó que en sus últimos días como diplomática en Ucrania fue sometida a una campaña de desprestigio liderada por Giuliani. Yovanovitch fue apartada de su cargo en mayo de 2019 alegando "problemas de seguridad".

"Más tarde, el mundo aprendería que Yovanovitch fue víctima de una campaña de desprestigio impulsada por Giuliani y difundida por el presidente", ha detallado Nadler.

LA BATALLA POR LOS TESTIGOS

La reticencia de los senadores republicanos a permitir la declaración de diversos testigos en el marco del juicio político, así como la aportación de documentos, está marcando el proceso contra Trump.

Los senadores republicanos han vuelto a mostrar este miércoles señales de la inmutabilidad de su opinión en este sentido durante una jornada en la que el ambiente reinante era de "inquietud", según han trasladado varios medios estadounidenses.

Por su parte, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, ha expresado confianza en cuanto a la citación de testigos y ha indicado al término de la sesión que cree que el pulso por la presentación de testigos y documentos "gana cada día".

"El hecho que me da una verdadera esperanza aquí es que el público ahora está firmemente de nuestro lado para realizar un juicio justo", ha insistido Schumer, que ha agregado que eso consiste en escuchar a testigos como el exasesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos John Bolton.

EL CASO CONTRA TRUMP

El juicio político está presidido por el presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos y los siete diputados designados por la Cámara de Representantes ejercerán de 'fiscales' de un proceso en el que todos los senadores deben actuar como jurado, independientemente del partido en el que militen.

El proceso de 'impeachment' abarca la investigación y votación en la Cámara de Representantes, donde Trump fue oficialmente reprobado en diciembre, convirtiéndose así en el tercer mandatario estadounidense censurado, y el juicio político en la Cámara Alta, en el que, hasta la fecha, ningún mandatario ha llegado a ser destituido.

El proceso comenzó a raíz de una denuncia presentada por un oficial de Inteligencia que consideró que la llamada que realizó Trump a Zelenski el 25 de julio fue un intento de presionarle para obligarle a abrir una investigación sobre los Biden, paralizando hasta entonces la entrega de más de 300 millones de dólares de ayuda militar a Kiev y aplazando la invitación para una reunión en la Casa Blanca.

Trump mantiene que es víctima de una "caza de brujas" y que su llamada fue "perfecta", a pesar de las contradicciones que se han observado en el Gobierno desde la denuncia del funcionario anónimo por la supuesta campaña de presión a Ucrania.