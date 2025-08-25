EEUU/Corea.- AMP.- Trump denuncia una "purga" en Corea del Sur antes de recibir a su presidente

Denuncia "ataques a iglesias" y un registro en una base militar de utilización conjunta

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha denunciado este lunes una supuesta "purga" en Corea del Sur y ha advertido de las consecuencias que puede suponer para las inversiones norteamericanas, poco antes de recibir en la Casa Blanca al nuevo jefe de Estado surcoreano, Lee Jae Myung.

"¿Qué está pasando en Corea del Sur? Parece una purga o una revolución", ha planteado Trump, en un mensaje en la red Truth Social en el que no ha justificado estas alusiones ni aclarado si hace referencia a las medidas políticas y judiciales tras la polémica adopción de la ley marcial en diciembre de 2024.

"No podemos tener algo así y hacer negocios", ha apostillado el magnate norteamericano, que desde su retorno en enero a la Casa Blanca ha utilizado represalias económicas como los aranceles como herramienta de presión política.

Más tarde, el propio Trump ha aclarado sus palabras durante una rueda de prensa celebrada en el Despacho Oval de la Casa Blanca este lunes. "Bueno, he oído que ha habido ataques a iglesias en los últimos días, ataques salvajes contra iglesias por parte del nuevo gobierno de Corea del Sur, que incluso han entrado en nuestra base militar y han sacado información", ha afirmado.

"No deberían de haberlo hecho, pero me han llegado cosas. No sé si es cierto o no. Vamos a averiguarlo. Como saben, vuestro nuevo presidente viene (a la Casa Blanca) en cuestión de horas y espero reunirme con él, pero no vamos a tolerar eso. Sencillamente no lo vamos a tolerar", ha añadido.

Lee Jae Myung se impuso en las elecciones de junio, convocadas en el país asiático para tratar de pasar página al terremoto que supuso la ley marcial y la posterior caída del anterior mandatario, Yoon Suk Yeol, juzgado por insurrección y abuso de poder.

En julio fue registrada la Iglesia del Evangelio Completo de Yeouido en el marco de una investigación sobre la muerte de un cabo de las Fuerzas Armadas. También fue registrada la sede central de la Iglesia de la Unificación en Seúl por su presunta relación con la ex primera dama Kim Keon Hee. Además, el equipo que investiga la declaración de la ley marcial por parte de Lee realizó un registro de unas instalaciones de radar en la Base Aérea de Osan, una base de utilización conjunta surcoreana-estadounidense.