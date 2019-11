EEUU.- Crece el respaldo ciudadano al 'impeachment' contra Trump

Publicado 18/11/2019 17:24:22 CET

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mayoría de ciudadanos es partidaria de que el Congreso inicie un juicio político contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el cual ya han arrancado las comparecencias públicas en la Cámara de Representantes, según un sondeo publicado este lunes.

La encuesta, de la firma Ipsos para la cadena ABC News, fija en el 51 por ciento la proporción de ciudadanos favorables a que la pelota pase al tejado del Senado y Trump sea apartado del cargo. Seis de cada diez abogan por que se celebre el juicio político, pero sin que el Senado expulse al presidente.

Uno de cada cuatro, en cambio, creen que Trump no hizo nada mal, como sostiene el propio mandatario. El inquilino de la Casa Blanca considera que todo es un "fraude" fruto de una "caza de brujas" liderada por el Partido Demócrata, que controla la Cámara de Representantes.

Un 70 por ciento de los encuestados creen que Trump sí traspasó una línea al presionar a su homólogo de Ucrania, Volodimir Zelenski, para que las autoridades ucranianas investigasen las posibles irregularidades cometidas por el exvicepresidente Joe Biden y su hijo Hunter.

Trump ha asegurado este lunes en Twitter que estaría dispuesto a testificar ante los congresistas. "Aunque no he hecho nada malo y no me gusta darle credibilidad a este fraude, me gusta la idea y la estudiaré en serio, con el objetivo de que el Congreso vuelva a centrarse de nuevo", ha asegurado.