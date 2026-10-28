Cuba acusa a EEUU de llevar al "extremo su agresión" para "apoderarse" de la isla

Archivo - El ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez Parrilla. - Irene Perez/TheNEWS2 via ZUMA Wi / DPA - Archivo

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, ha acusado este miércoles al Gobierno de Estados Unidos de "reforzar" su "agresión" contra la isla y llevarla al "extremo" para "apoderarse" de la isla y "controlar su economía", en línea con políticas exteriores anteriores.

"Todos conocen que el Gobierno de Estados Unidos ha reforzado en extremo la agresión contra Cuba con la pretensión pública y manifiesta de apoderarse del país, controlar su economía y ejercer dominación", ha afirmado el ministro durante una intervención antes de la votación en la ONU del proyecto de resolución que pide el fin del bloqueo de Washington contra el país caribeño.

En este sentido, ha afirmado que el bloqueo de combustible que desde inicios de año "amenaza la vida de los cubanos e intenta destruir a un Estado soberano por la vía de la asfixia económica".

"Ningún pueblo merece el sufrimiento que hoy se nos impone", ha recalcado Rodríguez, que ha expresado que el país hace frente a graves problemas en el sistema sanitario y en el acceso a medicamentos, "vitales para tratar enfermedades". Así, ha incidido en que Cuba "no supone una amenaza", mientras que "el bloqueo estadounidense sí".

Por ello, ha rechazado que Washington siga empleando la política de "imposición de la paz mediante la fuerza", no solo contra la isla, sino "contra otros países del mundo" y ha declarado que "cada minuto de deliberaciones en la Asamblea Nacional de la ONU implica daños extraordinarios para el pueblo".

"Esos daños que ocasiona el bloqueo a los cubanos son deliberadamente infligidos por decisión política de Washington", ha sostenido, antes de afirmar que Estados Unidos trata de provocar una "crisis humanitaria" a pesar de que la gran mayoría de estadounidenses desean normalizar las relaciones entre los dos países y rechazan acciones militares, tal y como ha subrayado.

El martes, el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, ha protagonizado un altercado verbal con el ministro de Exteriores cubano en un nuevo episodio de la histórica tensión entre ambos países, alimentada por el recrudecimiento del bloqueo estadounidense.

El incidente ha comenzado cuando Rodríguez ha interrumpido lo que después describió en redes sociales como un discurso "ofensivo" del representante estadounidense, que llegó a exhibir una imagen en blanco y negro del líder cubano Fidel Castro con un valioso reloj Rolex en su muñeca.

En este sentido, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha afirmado que "Cuba no retrocederá" y "menos aún frente a presiones y órdenes yanquis". "Bravo Rodrígez y demás compañeros de nuestra delegación por tan firme actitud frente a la falta de respeto, la arrogancia y la prepotencia imperial".

"No podrán esperar menos de este pueblo", ha afirmado, antes de matizar que la sede de la ONU "es un espacio de igualdad soberana entre los Estados, donde Cuba defenderá siempre los derechos que le confieren la Carta y los reglamentos de Naciones Unidas", ha apostillado.