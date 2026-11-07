Díaz-Canel acusa a EEUU de intensificar la "asfixia económica" contra Cuba con nuevas medidas coercitivas

Archivo - El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel - Joaquin Hernandez / Xinhua News / Europa Press

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha denunciado la imposición de nuevas medidas coercitivas por parte Estados Unidos contra empresas y buques cubanos, así como contra compañías extranjeras que participan en el suministro de bienes y servicios esenciales para el desarrollo económico y social de la isla.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, el mandatario cubano ha acusado a Washington de mantener una estrategia de "asfixia económica y castigo colectivo" cuyo objetivo es, según ha afirmado, el de "someter a toda una nación".

Díaz-Canel también ha cuestionado los argumentos empleados por el Gobierno estadounidense para justificar estas restricciones, calificándolas de "mentirosas y absurdas", y ha asegurado que no cuentan con la credibilidad de la comunidad internacional ni de los propios ciudadanos de Estados Unidos.

"¡No nos doblegarán!", ha proclamado el presidente cubano, que ha reivindicado que "Cuba no es una amenaza" y ha señalado al bloqueo estadounidense como el verdadero problema.

Estas declaraciones llegan apenas dos sías después de que el Tesoro de Estados Unidos anunciara este jueves la imposición de nuevas sanciones contra dos personas, cinco empresas y dos buques en el marco de la campaña de la Casa Blanca contra las autoridades cubanas.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha incluido así en su 'lista negra' a dos personas de nacionalidad cubana --incluida la general de brigada y presidenta del Grupo de Administración Empresarial S.A (GAESA) Any Lastres Morera-- y cuatro compañías estatales, con el objetivo de "reforzar la iniciativa integral de la Administración (del presidente, Donald) Trump para poner fin a las actividades ilícitas del régimen cubano, tanto en Cuba como en todo el hemisferio".