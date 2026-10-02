EEUU/Cuba.- EEUU incauta el carguero 'Grace' tras denunciar que transportaba a Cuba combustible "de manera ilegal"

Buques de la Armada de EEUU escoltan a México al carguero 'Grace' - SERVICIO DE GUARDACOSTAS DE EEUU

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Guardacostas de Estados Unidos ha anunciado este viernes la incautación del carguero 'Grace' tras denunciar que transportaba "de manera ilegal" combustible a Cuba.

La operación comenzó a principios de septiembre, cuando un equipo de las unidades tácticas de los Guardacostas abordó el carguero en el mar del Caribe.

Tras el abordaje, el carguero fue escoltado al puerto de la localidad mexicana de Progreso, donde la Marina mexicana efectuó una inspección en profundidad del navío, que terminó con la confirmación de la existencia de grandes cantidades de combustible en los tanques de lastre del carguero, "un peligro inherente para el medio marino", de acuerdo con el comunicado del Servicio de Guardacostas.

El 'Grace', añade, "también transportaba varios contenedores sospechosos de albergar combustible ilegal" hacia la isla, cuyos habitantes sobreviven en medio de constantes apagones tras el endurecimiento ordenado por la Administración Trump sobre el bloqueo que lleva padeciendo el país desde hace décadas.

La incautación del 'Grace' se produce tras el abordaje y detención del 'Jaira Provider', otro carguero interceptado a principios de este verano por los mismos motivos.