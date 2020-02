EEUU.-Las demócratas acuden vestidas de blanco al discurso del Estado de la Unión para apoyar la igualdad de las mujeres

Publicado 05/02/2020 6:15:31 CET

Las demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, incluida su presidenta, Nancy Pelosi, han acudido este martes al discurso del Estado de la Unión pronunciado por el presidente norteamericano, Donald Trump, vestidas de color blanco para apoyar la consecución de la igualdad de las mujeres en el país.

"Orgullosa de unirme a mis compañeras demócratas de la Cámara de Representantes hoy vestidas de blanco para mostrar nuestro apoyo a la actual lucha para lograr la igualdad de las mujeres en todo el país", ha indicado Pelosi mediante su cuenta de Twitter.

Pelosi, que se ha sentado detrás de Trump mientras este pronunciaba su discurso, ha roto su copia al término del mismo. Previamente, a la llegada del presidente norteamericano al Capitolio, Pelosi le ha extendido la mano para saludarle pero Trump no la ha estrechado.

Por su parte, la congresista estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez había anunciado que no asistiría al discurso para no darle legitimidad.

"Tras mucha deliberación he decidido que no utilizaré mi presencia en una ceremonia estatal para normalizar la conducta ilegal de Trump ni su subversión de la Constitución", ha manifestado Ocasio-Cortez en un mensaje difundido en su cuenta de Twitter. Asimismo, ha afirmado que "nada de esto es normal" y ha aclarado que "no lo legitimará".

El discurso de Trump sobre el Estado de la Unión ha tenido lugar justo antes de que el Senado estadounidense pronuncie su veredicto en el marco del juicio político ('impeachment') en contra del mandatario, impulsado por la Cámara de Representantes, que ya reprobó oficialmente al mandatario en diciembre. Trump está acusado de abuso de poder y obstrucción al Congreso.

Trump ha resaltado este martes durante el discurso sus logros económicos, remarcando que, bajo su Administración, Estados Unidos ha "destrozado el declive de la mentalidad derrotista" estadounidense. También ha asegurado que la economía "está mejor que nunca", puesto que el país tiene las tasas bajas de desempleo.

El otro bloque más extenso de su intervención se ha centrado en atacar a la inmigración ilegal, a la cual ha culpado de la proliferación de la delincuencia, las drogas e, incluso, los ataques terroristas.