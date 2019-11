EEUU.- Los demócratas acusan a Trump de intimidar a la ex embajadora en Ucrania en pleno testimonio ante el Congreso

Publicado 15/11/2019 17:26:25 CET

NUEVA YORK, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado de incompetencia a la ex embajadora en Ucrania Marie Yovanovitch mientras la antigua diplomática testificaba ante el Congreso de Estados Unidos en el proceso para decidir un juicio político contra el inquilino de la Casa Blanca, en lo que los demócratas del comité investigador han denunciado como un acto de intimidación.

"Estamos viendo una intimidación de testigos en tiempo real a cargo del presidente de Estados Unidos", ha declarado el presidente del comité, el demócrata Adam Schiff, durante la sesión, tras conocer los tuits de Trump.

"Cualquier lugar donde ha estado Yovanovitch ha acabado mal", ha escrito el presidente, en un hilo de dos mensajes donde criticó la carrera de la diplomática. "Comenzó en Somalia, ¿y qué tal les fue? Seguimos con Ucrania, donde el presidente saliente de Ucrania habló de ella en términos desfavorables durante la segunda conversación que tuvimos", tuiteó.

Nada más ser informada del tuit, Yovanovitch calificó el mensaje como una maniobra de presión. "No sé lo que el presidente está intentando hacer pero creo que está intentando intimidarme", ha declarado. "Y no creo que yo haya tenido nunca el poder de empeorar una situación, ni en Mogadiscio ni en otros lugares. Lo que sí creo es que he mejorado las cosas, y es demostrable", ha añadido.

Hasta el momento del tuit, Yovanovitch estaba describiendo sus últimos días como diplomática en Ucrania, donde fue sometida, acusa, a una campaña de desprestigio liderada por el abogado del presidente norteamericano y ex alcalde de Nueva York, Rudolph 'Rudy' Giuliani.

Yovanovitch consideró que sus esfuerzos para acabar con la corrupción en Ucrania podrían haber perjudicado a algunos socios del ex alcalde en el país.

"Recuerdo la noche en la que altos cargos de Estados Unidos me dijeron que ya no iban a ser capaces de protegerme. Parece que seguían las órdenes de la Casa Blanca. Fue terrible. No esperaba que mi carrera terminara así", declaró Yovanovitch, que acabó abandonando el puesto el 20 de mayo, tras casi tres años al frente de la Embajada.

El nombre de Yovanovitch apareció durante una llamada entre ambos líderes, ocurrida el 25 de julio, un mes después de la salida de la diplomática. En ella, Trump describió a la diplomática como "malas noticias". En respuesta, Zelenski agradeció al presidente estadounidense que "fuera el primero en decirle que era una mala embajadora".