EEUU.- Los demócratas subrayan que aunque el Senado eche atrás el 'impeachment' a Trump no habrá sido un fracaso

Publicado 15/12/2019 18:35:01 CET

NUEVA YORK, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el demócrata Adam Schiff, ha apuntado este domingo que aunque el Senado de mayoría republicana tumbe el proceso de destitución o 'impeachment' lanzado contra el presidente Donald Trump, el mismo no habrá sido un fracaso.

"No. No sería un fracaso. Al menos no sería un fracaso desde el punto de vista de nuestro deber constitucional en la Cámara", ha afirmado Schiff en declaraciones a la cadena ABC.

Durante su intervención, le han recordado a Schiff que había expresado sus dudas sobre el 'impeachment' y las consecuencias de un proceso "fallido". Schiff ha reconocido esta postura y que "me resistía a ir por este camino", pero tras conocer las maniobras de Trump para utilizar su influencia en el extranjero para influir en las elecciones, se convenció de la necesidad del 'impeachment'.

La gota que colmó para él el vaso fue la llamada al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, al día siguiente de que Robert Mueller testificara en la investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016. "Con ello vi que el presidente cree que está por encima de la ley y que no rinde cuentas ante nadie. Que era necesario este camino y sigo creyendo que lo es", ha señalado.

Schiff ha explicado que espera que esta misma semana entrante la Cámara de Representantes --de mayoría demócrata-- apruebe en pleno abrir formalmente el 'impeachment' después de que la semana pasada fuera aprobado el texto en la Comisión Judicial.