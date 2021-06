Detenido en un campamento nacionalista negro el sospechoso de disparar en la cabeza a un policía en Florida

Policía de Florida, especialistas en investigación de la escena del crimen, CSI por sus siglas en inglés - Alexia Foder/TNS via ZUMA Wire/d / DPA

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sospechoso de haber disparado el pasado miércoles en la cabeza al agente de policía Jason Raynor en Daytona Beach, en Florida, ha sido detenido en un campo de una organización nacionalista negra ubicado en Atlanta, según ha informado este sábado la Policía.

"¡Othal Wallace ha sido detenido!", ha publicado la Policía de Daytona Beach a través de Twitter. El hombre estaba en una casa construida en un árbol junto a varias granadas de luz, dos fusiles, un chaleco antibalas y varias cajas de munición, ha informado la Policía.

El recinto es propiedad de la Coalición No Estamos de Coña (Not F****ng Around Coalition), una organización paramilitar nacionalista negra, según recoge la prensa local.

El agente herido es un policía de 26 años que acudió tras un incidente sospechoso. Wallace le disparó y se encuentra hospitalizado con pronóstico crítico.

Según la grabación de la cámara corporal del agente, el sospechoso le disparó tras una breve discusión iniciada después de que el agente le preguntara a Wallace si vivía en la zona.