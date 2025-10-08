EEUU.- Detenido el supuesto autor de los incendios forestales de principios de año en Los Ángeles (EEUU)

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha anunciado este miércoles que las autoridades del país detuvieron en la víspera a un hombre que ha sido acusado de ser el autor de los incendios forestales que arrasaron la ciudad de Los Ángeles a principios de año, causando la muerte de más de una decena de personas y la destrucción de miles de construcciones.

El detenido ha sido identificado como Jonathan Rinderknecht, alias 'Jon Rinder', de 29 años, exresidente de Pacific Palisades que actualmente vive en Florida. El varón, detenido el martes en base a una denuncia penal federal, está acusado de destrucción de propiedad mediante fuego. Si es declarado culpable, se enfrentaría a un mínimo de cinco años en una prisión federal y un máximo de 20.

El fiscal en funciones para el distrito central de California, Bill Essayli, ha explicado que "la denuncia alega que la imprudencia de una sola persona causó uno de los peores incendios que Los Ángeles haya visto jamás, causando muertes y destrucción generalizada en Pacific Palisades". "Si bien no podemos recuperar lo que las víctimas perdieron, esperamos que este caso penal brinde cierta justicia a los afectados por esta terrible tragedia", ha declarado.

La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, ha aplaudido el "gran trabajo" de Essayli y los agentes federales "para realizar este arresto crucial". "Haremos justicia por el incendio de Palisades y mantendremos a los californianos seguros, incluso si los líderes de California no lo hacen", ha declarado a través de su perfil en la red social X.

Las autoridades determinaron que el incendio de Palisades se inició en realidad en Lachman el día de Año Nuevo de 2025, llamas que fueron sofocadas rápidamente por los Bomberos, pero que continuaban activas bajo tierra. El 7 de enero, el viento avivó el fuego nuevamente y se propagó en lo que se conoció como el incendio de Palisades, que causó daños generalizados en el barrio del mismo nombre.