El director del FBI, Kash Patel, en una fotografía de archivo - Samuel Corum - Pool via CNP / Zuma Press / Europa

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Estados Unidos han anunciado un "importante operativo" que se ha saldado con la detención de más de 50 presuntos miembros de la organización criminal 'Los del Campo' en Puerto Rico, donde la banda es sospechosa de estar implicada en el tráfico de drogas y al menos una decena de asesinatos.

El director del FBI, Kash Patel, ha señalado en un mensaje en redes sociales que la operación se ha saldado con la detención de 55 supuestos miembros de la banda, "una violenta organización criminal que opera en todo Puerto Rico".

"Los individuos fueron acusados formalmente el 4 de noviembre por múltiples delitos relacionados con el narcotráfico y el tráfico de armas de fuego", ha especificado, antes de subrayar que "desde 2022, 'Los del Campo' habrían inundado Puerto Rico con narcóticos mortales, incluido el fentanilo, generando cerca de 45 millones de dólares (cerca de 41 millones de euros) anuales en ganancias ilícitas".

Asimismo, ha recalcado que el grupo "está supuestamente vinculado con al menos diez homicidios", al tiempo que ha ensalzado el "brillante trabajo" de las agencias implicadas en la operación, incluida la Policía de San Juan. "Bien hecho por parte de todos", ha manifestado.

Patel ha hecho hincapié en que habrá más operaciones en el futuro y ha esgrimido que "el FBI trabaja a diario para desmantelar las cadenas de suministro, las finanzas y las redes que alimentan la violencia que afecta a nuestras comunidades". "Quienes envenenan a nuestra sociedad deberán rendir cuentas. La justicia los encontrará", ha zanjado.

El director interino de la Fiscalía federal en Puerto Rico, Héctor Ramírez Carbó, desveló durante la jornada del miércoles que las acusaciones emitidas por un jurado federal contra el grupo incluyen los de tráfico de drogas y medicamentos como el clonazepam y el xanax, así como tráfico de armas.

Además, ha subrayado además que miembros de la organización "publicaban fotografías en redes sociales y vídeos, incluyendo vídeos musicales, los cuales fueron difundidos en diversas plataformas de redes sociales, para exhibir su asociación, su poder y su dominio sobre las zonas que controlaban", según ha recogido el diario 'El Nuevo Día'.

Ramírez Carbó ha incidido además que un total de 17 acusados hacen frente a cargos por uso de "ametralladoras". "Lo que estamos viendo en estas gangas (bandas) son armas automáticas todo el tiempo. Todas las armas son un peligro para la comunidad, pero estas en específico disparan a un tasa increíble", ha zanjado.