Dimite Jensen Huang como CEO de Nvidia tras los escándalos sobre sus infidelidades

16 October 2026, Berlin: Nvidia CEO Jensen Huang addresses guests at Xperion on Alexanderplatz during the launch of a new RTX Spark laptop. Photo: Jens Kalaene/dpa - Jens Kalaene/dpa

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Jensen Huang ha dejado su cargo como consejero delegado del gigante de los chips Nvidia tras los escándalos relacionados con varias infidelidades, que incluían una relación con una presunta espía china y que han provocado un desplome de las acciones en los últimos días.

Colette Kress, actual vicepresidenta ejecutiva y directora financiera de Nvidia, asume el mando de manera temporal hasta que se complete el proceso de sucesión, al mismo tiempo continuará desempeñando sus funciones. El consejo de administración ha comenzado ya la búsqueda de un sustituto, que tendrá en cuenta candidatos tanto internos como externos.

"La fortaleza de Nvidia siempre ha residido en su gente, y junto con nuestro equipo directivo, me comprometo a seguir construyendo sobre la extraordinaria base que Jensen creó durante los últimos 33 años", ha indicado Kress, según un comunicado de la compañía.

Por el momento, la dimisión de Jensen Huang no ha conseguido revertir el rumbo de los títulos de la compañía, que llegan a caer alrededor de un 9%, aunque en las operaciones previas a la apertura del mercado llegaban a marcar un descenso del 13%. Las acciones cotizaban alrededor de los 157 dólares.

Desde el lunes, cuando los mercados conocieron las primeras informaciones sobre la vida privada de Huang, Nvidia ha perdido alrededor de 700.000 millones de dólares en capitalización bursátil.

De la misma manera, la renuncia de Huang supone dejar su cargo en el consejo de administración y Harvey Jones pasará a ocupar el cargo de presidente del mismo. Jones se ha desempeñado como ejecutivo del sector tecnológico e inversor de capital riesgo durante más de 30 años.

Nvidia ha informado que mantiene la fecha de la presentación de sus cuentas relativas al tercer trimestre del año previstas para este martes 17 de noviembre, que también contará con conferencia telefónica, aunque no han especificado quien será la persona encargada de esta ponencia.

"Las contribuciones de Jensen a Nvidia son trascendentales. Nvidia es una de las compañías tecnológicas más importantes del mundo. El consejo de administración y la empresa agradecen a Jensen sus invaluables aportaciones a la compañía y al sector", concluye el comunicado emitido por el fabricante de chips.

Nvidia buscar cerrar así la situación que arrinconaba a la compañía en los últimos días debido a la delicada tesitura en la que se encontraba Huang tras reconocer el pasado domingo que había mantenido una relación extramatrimonial con una empresaria que supuestamente trabajaría para los servicios de inteligencia chinos.

El escándalo empezó por el vínculo mantenido entre el CEO de Nvida y la empresaria Alice Huang, cuya empresa compraba chips avanzados a la empresa estadounidense, y que, según las informaciones de los diarios 'The New York Times' y 'Financial Times', la mujer ha estado bajo vigilancia de los servicios secretos estadounidenses porque habría sido captada por China. El Gobierno chino, sin embargo, ha tachado este mismo lunes tales alegaciones de "pura invención y calumnia".

Además, según revelaba ayer 'The New York Times', el CEO de Nvidia habría tenido también una aventura con Kimberly Powell, una alta ejecutiva de la compañía a cargo de su división de salud.