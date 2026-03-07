EEUU y Ecuador lanzan un ataque contra un campo de entrenamiento asociado a un disidencia de las FARC

Archivo - Efectivos del Ejército de Ecuador (archivo). - Europa Press/Contacto/Mateo Armas - Archivo

MADRID 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Fuerzas militares estadounidenses y ecuatorianas han llevado a cabo una operación conjunta en la que ha resultado bombardeado un campo de entrenamiento vinculado a los 'Comandos de la Frontera', una organización escindida de la guerrilla de las FARC, en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos, fronteriza con Colombia.

"Nuestras fronteras no serán las bases del narcotráfico. Con información obtenida a través de labores de inteligencia y con apoyo de los Estados Unidos, las Fuerzas Armadas del Ecuador ejecutaron una operación militar, como parte de la fase de Ofensiva Total, en la provincia de Sucumbíos que permitió ubicar y bombardear un área campamentaria perteneciente al grupo narco criminal Comandos de la Frontera (CDF)", reza un comunicado emitido por el Ministerio de Defensa de Ecuador.

Igualmente, han indicado que este campamento servía de "zona de descanso" para el cabecilla de la organización, alias 'Mono Tole', y que contaba con capacidad para el entrenamiento de hasta 50 "narcotraficantes".

El Mando Sur del Ejército de Estados Unidos (SOUTHCOM) ha celebrado la operación calificada como "exitosa" y ha sostenido que se han realizado "operaciones cinéticas letales", sin que por el momento haya trascendido información de detenidos ni víctimas.

"Sí, como ha dicho (el presidente de Estados Unidos, Donald Trump), también estamos bombardeando a los narcoterroristas en tierra. Gracias a nuestros socios en Ecuador", ha declarado el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, en un mensaje en redes sociales.

Las fuerzas militares ejecutaron labores de reconocimiento con el objetivo de "ubicar con precisión esta infraestructura criminal" en las que se desplegaron aeronaves de ala fija, helicópteros, embarcaciones fluviales, drones y personal militar especializado. Posteriormente, en las tareas de inspección del área atacada ha sido localizado armamento y otros indicios que vinculan al grupo disidente de las FARC con el campamento.

"Hoy Estados Unidos es un aliado clave en esta lucha, y esta operación demuestra cómo la cooperación internacional firme permite cerrar el paso a las mafias que operan más allá de las fronteras", ha aseverado la cartera de Defensa ecuatoriana.

Este miércoles el Ejército de Estados Unidos ya anunció operaciones conjuntas con las fuerzas de Ecuador contra "organizaciones terroristas" en el país sudamericano en el marco de la colaboración entre ambos países en la lucha contra el narcotráfico.

"Estados Unidos se mantiene firme en su apoyo a las naciones que luchan contra el narcoterrorismo. Juntos, desmantelaremos las redes de narcoterroristas y corrupción, exigiremos responsabilidades a estas organizaciones y restauraremos la paz mediante la fuerza", ha zanjado el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, en redes sociales.