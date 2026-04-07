EEUU y Ecuador realizan maniobras militares conjuntas para "reforzar sus capacidades navales"

Archivo - El portaaeronaves 'USS Nimitz' en una imagen de archivo. - Natalie Byers/Planet Pix via ZUM / DPA - Archivo

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las armadas de Estados Unidos y Ecuador han puesto en marcha este martes una serie de maniobras militares conjuntas con el objetivo de "reforzar sus capacidades navales", tal y como han anunciado las fuerzas de seguridad ecuatorianas.

Las maniobras, que se enmarcan en el llamado 'Southern Seas 2026', incluyen la participación de terceros países y buscan convertirse en "un encuentro de preparación, cooperación y fortalecimiento" entre "dos naciones aliadas".

La Armada de Ecuador ha dicho en un comunicado estar "lista para dar inicio a estas maniobras", que llegan poco después de que varias embarcaciones hayan puesto en marcha maniobras con fuego real de cara al inicio de este ejercicio.

Ecuador, que retransmitirá las maniobras, ha desplegado así las corbetas 'Loja' y 'Manabí', mientras que la Armada de Estados Unidos cuenta con un portaaeronaves de propulsión nuclear, el 'USS Nimitz', y el destructor 'USS Gridley'.

Con esta misión, que en la parte ecuatoriana durará dos días y se realizará frente a las costas del país latinoamericano, Estados Unidos busca incrementar la "interoperabilidad" con "actores regionales aliados", también con Argentina y Brasil.