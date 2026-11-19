Pete Hegseth - Ssgt Madelyn Keech/Dow / Zuma Press / Europa Press

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha destacado este jueves ante el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, el papel de su gobierno en la lucha contra el narcotráfico en la que es la primera visita oficial del jefe del Pentágono en Quito.

"Ecuador ha marcado el ritmo en la lucha contra las organizaciones y redes narcoterroristas a lo largo del Pacífico Oriental y sus fronteras", ha destacado Hegseth en sus redes sociales tras un encuentro cuyo objetivo era "reafirmar nuestro firme apoyo" a las autoridades ecuatorianas en esta materia.

"Hemos hablado de nuestro compromiso común de hacer frente a las amenazas narcoterroristas, reforzar la seguridad fronteriza y lograr resultados decisivos para nuestra seguridad común", ha agregado el titular de la cartera militar.

La escala del jefe del Pentágono en Quito es la primera tras una gira sorpresa que le llevó este miércoles a Bogotá y antes a Caracas, donde firmó un nuevo acuerdo militar con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.