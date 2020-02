EEUU.- EEUU anuncia la muerte del líder de Al Qaeda en la Península Arábiga y de su 'número dos'

Publicado 07/02/2020 0:49:35 CET

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Estados Unidos ha anunciado este jueves que la operación que llevó a cabo en Yemen contra el líder de la organización terrorista Al Qaeda en la Península Arábiga, Qasim al Rimi, se ha saldado con su muerte y con la de su 'número dos', Ayman al Zawahiri, según un comunicado de la Casa Blanca.

Aunque no se precisó la fecha exacta del ataque, fuentes de seguridad indicaron al diario 'The New York Times' que tuvo lugar en torno al 8 de enero.

La muerte de Al Rimi, de 41 años, representa un golpe de envergadura contra la rama yemení del grupo terrorista, considerada una de las más potentes de la organización.