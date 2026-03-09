EEUU.- EEUU bombardea otra embarcación en el Pacífico oriental y suma seis muertos a una operación que supera los 150

Archivo - October 16, 2025: A U.S. military video released by the Department of Defense shows a precision strike destroying a high-speed narcotics vessel in international waters on Sept. 2, 2025. - Europa Press/Contacto/Department Of Defense

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha anunciado este domingo la muerte de seis personas en un nuevo bombardeo contra una embarcación en el océano Pacífico oriental a la que ha acusado de actividades de tráfico de drogas, en línea con las docenas de bombardeos ejecutados en los últimos meses, cuyo balance de víctimas mortales sobrepasa las 150.

Así lo ha anunciado el Comando Sur del Ejército estadounidense (Souhtcom), que ha explicado a través de un comunicado un nuevo bombardeo de la fuerza especial Lanza del Sur en la que sus fuerzas han llevado a cabo "un ataque cinético letal contra una embarcación operada por organizaciones terroristas designadas" ordenado por el comandante del propio Southcom, Francis Donovan.

"Seis narcoterroristas hombres han muerto durante esta acción. Ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses ha resultado herido", subraya el breve anuncio, que alega que "información de inteligencia ha confirmado que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y que participaba en operaciones de narcotráfico".

El anuncio ha llegado apenas unas horas después de que el propio Donovan haya asegurado en rueda de prensa que el Comando Sur "no dudará en actuar" cuando considere que "sea necesario", citando como prueba de ello las operaciones Lanza del Sur y Resolución Absoluta, la intervención militar en la que las Fuerzas Armadas estadounidenses capturaron al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, dejando asimismo más de un centenar de víctimas mortales.

"El hemisferio occidental es nuestro vecindario, y los narcoterroristas que buscan exportar drogas y muerte a nuestras costas y a las suyas serán desmantelados y derrotados", ha manifestado.

Este nuevo ataque es el número 44 desde el inicio de este tipo de bombardeos, que han dejado hasta 157 muertos a ambas orillas del continente, 34 de ellos en los ocho ataques perpetrados desde que comenzó el año 2026 y el Ejército capturó a Maduro y a Cilia Flores, actualmente enjuiciados y presos en Nueva York.