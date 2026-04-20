EEUU mata a tres personas en un nuevo bombardeo contra una supuesta narcolancha en el mar Caribe

Archivo - Supuesta embarcación de narcotráfico atacada por EEUU en el Caribe - FUERZAS ARMADAS DE EEUU - Archivo

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha perpetrado este domingo un nuevo bombardeo contra una embarcación que navegaba por aguas del mar Caribe y a la que ha vinculado con operaciones de narcotráfico, destacando en la operación la muerte de "tres narcoterroristas hombres", en una nueva intensificación de su campaña a ambas orillas americanas que la pasada semana dejó ya nueve muertos en el océano Pacífico oriental.

"La Fuerza Operativa Conjunta Lanza del Sur ha llevado a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por organizaciones terroristas designadas", ha anunciado el Comando Sur (Southcom) del Ejército estadounidense en una publicación en redes sociales en la que ha atribuido a la operación la muerte de "tres narcoterroristas hombres".

El órgano militar ha asegurado en base a "información de inteligencia" que la embarcación "transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y participaba en operaciones de narcotráfico".

Asimismo, ha atribuido la decisión al general Francis Donovan y ha subrayado que "ningún miembro de las Fuerzas Armadas estadounidenses ha resultado herido".

De este modo, el Ejército de Estados Unidos cierra con tres muertes más en el mar Caribe una semana que inició con tres ataques consecutivos en tres días que se cobraron la vida de nueve personas en el océano Pacífico oriental, tras otros dos ataques el fin de semana anterior que registraron otras cinco víctimas mortales en la misma zona.

En total, son ya 180 muertes las que esta campaña militar norteamericana se ha cobrado a ambas orillas de las Américas desde que la Administración de Donald Trump comenzara con estos bombardeos contra supuestas narcolanchas a finales de verano de 2025, lo que inicialmente se presentó como una de las vertientes de la presión estadounidense contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro en Venezuela, al que también acusaban de "narcoterrorista" desde Washington. Con todo, los bombardeos no se detuvieron una vez capturado Maduro por las fuerzas norteamericanas en enero de 2026.