EEUU prohíbe la entrada a 60 personas, incluidos altos cargos, jueces y representantes, de Bolivia y Colombia

Marco Rubio - Aristidis Vafeiadakis / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Estados Unidos han anunciado este jueves la prohibición de entrada a más de 60 personas, entre ellas expolíticos y altos cargos de Colombia y Bolivia, en el marco de la campaña de la Admnistración Trump contra la corrupción y el narcotráfico en el continente.

El Departamento de Estado ha informado de la restricción de visados a 21 personas de Colombia, que "mediante actividades de corrupción o de narcotráfico, socavan los gobiernos elegidos democráticamente en nuestro hemisferio, independientemente de su afiliación política".

Entre ellas se encuentran: el expresidente de Ecopetrol, Ricardo Roa; el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña; el senador Wadith Alberto Manzur y la diputada Karen Manrique, quien se encuentra detenida en Colombia por el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD).

También se han visto afectados por la medida los exsenadores Julio Chagui y Liliana Esther Bita, así como el exdiputado José Ignacio Mesa Betancurt.

Con el mismo objetivo, la cartera de Marco Rubio ha extendido estas restricciones a otras 40 personas, esta vez en Bolivia, entre las que se encuentran los exfiscales Juan Lanchipa, Félix Balderas y Armando Rojas, así como el magistrado Julio César Porras, al frente de la Unidad de Sustancias Controladas en Santa Cruz.

También han sido vetados, relacionados con esta localidad, el presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Aldo Quezada; el juez Julio Alba; y el director del Servicio General de Identificación Personal Óscar Ortiz.

Integran esta lista los diputados Rafael López y Rolando Pacheco, el comandante de la Policía de Tarija, Freddy Pereira; la exdirectora general de Migración Katherine Calderón y el exjefe de Seguridad Aeroportuaria de la Fuerza Especial para Combatir el Narcotráfico (FELCN) en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, Fernando Velasco.