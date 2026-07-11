EEUU realiza el primer pago de 2,6 millones en compensaciones por el síndrome de La Habana

Archivo - Una bandera de Cuba frente a la Embajada de Estados Unidos en La Habana (archivo) - Europa Press/Contacto/El Nuevo Dia Carla D. Martin

MADRID 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno estadounidense ha anunciado el abono de "más de tres millones de dólares" (2,6 millones de euros) en concepto de "compensaciones" a las personas afectadas por el conocido como síndrome de La Habana, la misteriosa enfermedad sufrida en los últimos años por personal diplomático, político y de seguridad estadounidense destinada en Cuba y otras ciudades del extranjero.

"Damos prioridad a la atención del personal afectado y desembolsamos casi tres millones de dólares en compensaciones en el que supone el primer pago de la Ley de La Habana realizado", ha informado el Departamento de Defensa en un comunicado.

Agencias de inteligencia de Estados Unidos apuntaron a la posibilidad de que la rara enfermedad fuera causada por actores extranjeros, si bien la mayoría de las agencias siguen considerando esta opción o como improbable.

Este síndrome surgió por primera vez en 2016 entre diplomáticos destinaos en Cuba y ha afectado a decenas de personas en diversas ubicaciones, incluidas Bogotá y Viena.

Estas personas padecieron una serie de síntomas que expertos médicos atribuyeron a ultrasonidos o microondas de origen desconocido. El informe final del Congreso, publicado en 2023, concluyó que era "muy improbable" que fuese obra de un Estado extranjero, si bien tampoco se ofreció una teoría alternativa y esta ola de "incidentes médicos anómalos" sigue siendo un misterio.

A partir de 2017 Estados Unidos retiró todo el personal no esencial de la Embajada en La Habana y expulsó a diplomáticos cubanos en medio de la investigación por el supuesto uso de microondas como arma.