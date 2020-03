EEUU.- El empresario Tom Steyer abandona la carrera demócrata a la Casa Blanca

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El empresario Tom Steyer ha abandonado este domingo la carrera del Partido Demócrata para la Casa Blanca de cara a las próximas elecciones en Estados Unidos.

Steyer ha asegurado que no puede ver "un camino por el que puede ganar". "Dije que si no veía ninguna forma en la que pudiera ganar suspendería mi campaña y honestamente no veo ningún camino por el que pueda ganar la Presidencia", ha asegurado el empresario demócrata.

El precandidato ha agradecido a las personas que le han apoyado y ha asegurado que en las próximas elecciones dará su apoyo al candidato demócrata que sea elegido, aunque no ha aclarado su preferencia sobre ningún candidato concreto en las primarias, según ha recogido la cadena 'CNN'.

"Cada demócrata es un millón de veces mejor que (el presidente de Estados Unidos, Donald) Trump. Trump es un desastre", ha sostenido Steyer, que ha añadido que el senador republicano Lindsey Graham era también "un desastre" para estar al frente de Estados Unidos.

"Cuando el Señor cierra una puerta, abre una ventana. Encontraré la ventana y me meteré en ella", ha afirmado. Steyer ha asegurado que presentarse a las primarias demócratas ha sido una experiencia "increíble". "No me arrepiento, conoceros a vosotros y al resto de los estadounidenses ha sido lo mejor de mi vida", ha expresado.

La decisión del empresario demócrata se ha producido en el marco de las primarias en Carolina del Sur, donde los primeros datos oficiales han dado como vencedor al exvicepresidente de Estados Unidos Joe Biden.

En esta ocasión y según los últimos datos, Steyer ha quedado en tercer lugar con un 11,4 por ciento de apoyos, por detrás del segundo candidato, el senador por Vermont, Bernie Sanders.