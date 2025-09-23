Estados Unidos designa organización terrorista a la pandilla Barrio 18

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha declarado organización terrorista internacional a la pandilla Barrio 18, a la que vincula con ataques contra autoridades y civiles en los países centroamericanos de El Salvador, Guatemala y Honduras.

La medida forma parte de la nueva política de la Administración de Donald Trump contra cárteles y pandillas de América Latina. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha afirmado que la inclusión de Barrio 18 en la lista negra evidencia el "compromiso inquebrantable" para desmantelar este tipo de organizaciones y garantizar la seguridad de los ciudadanos estadounidenses.

"Estados Unidos seguirá protegiendo a nuestra nación sacando de las calles las drogas ilegales y persiguiendo los flujos de ingresos que financian la actividad violenta y criminal de las pandillas violentas y los cárteles de la droga", ha advertido en un comunicado.