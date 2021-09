Expresidente chileno dice que Bush le pidió su voto en el Consejo de la ONU para atacar Irak pero que se negó

Archivo - El ex presidente chileno Ricardo Lagos

El expresidente de Chile Ricardo Lagos, quien gobernó el país entre el año 2000 y 2006, ha asegurado que el que fuera su homólogo estadounidense, George W. Bush, le pidió su voto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para bombardear Irak, a lo que el mandatario chileno se negó.

En marzo de 2003, apenas un año y medio después de los atentados del 11 de septiembre, Bush contactó con Lagos para solicitarle su voto a favor respecto a una invasión estadounidense a Irak bajo el argumento de que su líder, Saddam Hussein, apoyaba al terrorismo islamista y escondía armas de destrucción masiva, tal y como recoge el diario chileno 'La Tercera'.

"Bush me pidió el voto, yo le dije que no estaba disponible. Había habido una resolución del Consejo de Seguridad, una solución diplomática muy compleja, en donde cada uno entendió lo que quiso entender: Estados Unidos entendió que podía ir a la guerra sin segunda resolución, y otros países entendimos que no se iba automáticamente a la guerra", ha detallado el expresidente chileno en una entrevista para el mencionado medio.

En aquel entonces, y tras la invasión de Afganistán en 2001 como respuesta al ataque a las Torres Gemelas, el mandatario estadounidense estaba convencido de bombardear y tomar tierra en Irak en búsqueda de armas nucleares y de destrucción masiva.

Respecto a la manera de encarar un 'no' al presidente de Estados Unidos, Lagos ha apuntado la necesidad de entender que su nación no juega un rol internacional destacado, pero que sí que "exige reglas", un concepto que a Bush "le costaba entender".

Ahondando en los motivos de la invasión al país asiático, el presidente chileno ha revelado una conversación con el que fuera por aquel entonces su homólogo francés, Jacque Chirac, en la que este le aseguró que en Irak no había "nada nuclear" porque no tenían "ninguna capacidad" para armarse de este modo, aunque sí que sembró más dudas al respecto de la existencia de armas de destrucción masiva, pues "es más difícil detectarlas".

Por otro lado, el exmandatario ha recordado que el atentado contra las Torres Gemelas le sorprendió durante una reunión con el exprimer ministro portugués y actual secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, en el marco de una visita institucional por Europa.

Lagos, además, ha reproducido las palabras que lanzó ante los medios de comunicación tras el ataque en Nueva York: "Hoy el mundo cambió, nunca había llegado la guerra física a territorio americano, salvo para la Guerra de Independencia".

Más allá de esto, el expresidente ha apuntado que lo que más le impactó fue pensar que "por primera vez había un enemigo que no es un país", en referencia a Al Qaeda.

"¿Pero qué es Al Qaeda? Por primera vez hay un enemigo que no es un país, porque las guerras son entre países. Y aquí hay una guerra que es con Al Qaeda, que es un grupo islámico religioso, que tendrá sus ideas, pero no es un país", ha remarcado Lagos.

Finalmente, Lagos ha reconocido que tras el atentado en Nueva York sintió miedo por el poder que podían llegar a tener los autores. "Después de ver cómo se entrenaron, los curso que siguieron para manejar aviones, la mayoría los hicieron en Estados Unidos", ha lanzado.

"Es muy impactante el nivel de penetración que lograron, estar un año aprendiendo a manejar un avión y sabiendo que van a morir al estrellarlo contra un edificio. ¿Qué es lo que pasa por la mente de ese ser humano? (...) El segundo choque estaba fríamente calculado y ese efecto fue brutal", ha zanjado.