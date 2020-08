EEUU.- Fallece el actor estadounidense Chadwick Boseman, conocido por su papel de Pantera Negra

MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El actor estadounidense Chadwick Boseman, conocido por interpretar el papel principal en la cinta de superhéroes de Marvel 'Pantera Negra', ha fallecido por el cáncer a la edad de 43 años, según ha confirmado su familia este viernes.

Boseman había estado luchando contra el cáncer de colon durante cuatro años. Boseman falleció en su domicilio con su esposa y su familia a su lado.

"Como un verdadero luchador, Chadwick perseveró a través de todo y te trajo muchas de las películas que tanto has llegado a amar", según su familia. "Todas fueron filmadas durante y entre innumerables cirugías y quimioterapia".

El actor interpretó a figuras históricas como el primer afroamericano en jugar en las Grandes Ligas de Béisbol, Jackie Robinson, en la película '42', y el músico funk James Brown en 'Get on Up'.

Pero fue su papel de Rey T'Challa en el éxito de taquilla 'Pantera Negra' lo que su familia consideró como "fue el honor de su vida". La película fue un gran éxito de taquilla y fue vista como un momento decisivo para la representación en Hollywood.