EEUU.- Fijan fianza de 1,25 millones de dólares para el policía procesado por la muerte de George Floyd

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La juez Jeannice Reding ha aceptado la petición de la Fiscalía para imponer libertad incondicional bajo fianza de 1,25 millones de dólares (1,1 millones de euros) a Derek Chauvin en la primera vista del proceso por la muerte del afroamericano George Floyd, de la que se acusa a Chauvin.

La decisión de la juez incluye también una libertad condicional bajo fianza de 1 millón de dólares añadiendo condiciones como cumplimiento de la ley, comparecencia ante el tribunal o renuncia a trabajar en el campo de las fuerzas de seguridad.

Además, Chouvin deberá entregar cualquier arma de fuego, munición y permiso de armas que posea, no salir de Minesota y no contactar con la familia de George Floyd. La defensa no ha presentado alegaciones a la propuesta de la Fiscalía.

La primera vista del juicio, celebrada este lunes, se ha celebrado finalmente con la presencia telemática de Chouvin en el Centro de Seguridad Pública del centro de Mineápolis, muy cerca del Ayuntamiento y de la sede principal de la Policía.

Chouvin fue detenido y acusado de tres cargos de asesinato por la muerte de George Floyd, a quien mantuvo durante casi nueve minutos en el suelo presionándole el cuello con la rodilla lo que finalmente le provocó la muerte.