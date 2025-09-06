La gobernadora de Puerto Rico, "orgullosa" de ayudar a Trump en la lucha contra los cárteles acogiendo cazas

MADRID 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, se ha declarado "orgullosa" de que la isla pueda apoyar los últimos movimientos militares del Gobierno de Estados Unidos para combatir a los cárteles en América Latina, en respuesta al aparente envío de diez cazas F-35 a suelo portorriqueño.

González ha compartido en sus redes sociales una información de la cadena Fox News sobre este despliegue para confirmar su beneplácito. "Estamos orgullosos de apoyar las operaciones antidrogas de nuestra nación en el Caribe", ha celebrado la gobernadora de este estado asociado a Estados Unidos.

"Durante demasiado tiempo, los cárteles y el régimen narcoterrorista de Venezuela han inundado nuestras comunidades con drogas peligrosas, han alentado los delitos violentos en nuestras calles y han puesto en peligro la seguridad pública de los ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico y en el resto de Estados Unidos", ha subrayado.

El envío de los cazas, sobre el que el Departamento de Defensa no ha querido pronunciarse, se suma al despliegue de varios buques militares en aguas del Caribe y se enmarca en una escalada de tensiones que llevó esta semana a las fuerzas estadounidenses a bombardear una supuesta narcolancha, en un inédito ataque que dejó once fallecidos.