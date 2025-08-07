EEUU.- Guterres ve "descorazonadora" la entrada en vigor de los aranceles de Trump

Archivo - El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, atiende a los medios de comunicación. A 30 de junio de 2025 en Sevilla, Andalucía (España). El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece ante los medios de comunicación junto al - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha llamado a evitar las "guerras comerciales", toda vez que conllevan efectos negativos, y en este sentido ve "descorazonadora" la entrada en vigor este jueves de los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los productos importados desde decenas de países.

Un portavoz de Guterres, Farhan Haq, ha apuntado este jueves en rueda de prensa que el máximo responsable de la ONU siempre ha sido "claro" en relación a este tipo de medidas, al tiempo que es partidario de que cualquier disputa comercial no provoque estragos entre los ciudadanos de a pie.

En este sentido, ha llamado a "todos los gobiernos" a ser conscientes de que, "en momentos de guerra comercial", es necesario adoptar medidas para "proteger a los sectores más pobres y más vulnerables de la sociedad, que sin duda sufrirán los efectos de la subida de precios".